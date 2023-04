Ingvild Flugstad Østberg tilbake på landslaget

Ingvild Flugstad Østberg (32) er tilbake. Helene Marie Fossesholm (21) beholder også plassen på landslaget.

To av de mest kjente kvinnelige langrennsløperne, Kristine Stavås Skistad og Astrid Øyre Slind, har sagt nei takk til landslaget.

Anna Svendsen er ute siden sist sesong.

Fossesholm har vært på landslaget i tre år og håpet var at hun skulle bli den nye store norske stjernen, men resultatene sist sesong var så dårlige at hun ikke gikk en eneste distanse i VM i Planica.

Antall løpere på landslaget er kuttet til ti løpere per kjønn på grunn av den økonomiske situasjonen.

Kvinnelaget blir dermed Anne Kjersti Kalvå, Ane Appelkvist Stenseth, Marte Skaanes, Ingvild Flugstad Østberg, Helene Marie Fossesholm, Tiril Udnes Weng, Mathilde Myhrvold, Lotta Udnes Weng, Julie Myhre og Heidi Weng.

Sprintlaget herrer består av Erik Valnes, Pål Golberg, Håvard Solås Taugbøl, Even Northug og Sindre Bjørnestad Skar.

All round-laget herrer: Sjur Røthe, Martin Løwstrøm Nyenget, Harald Østberg Amundsen, Didrik Tønseth og Simen Hegstad Krüger.

Johannes Høsflot Klæbo meddelte søndag at han vil satse utenfor landslaget mot kommende sesong.

Indira Liseth, Vilde Nilsen, Trygve Toskedal Larsen og Thomas Karbøl Oxaal utgjør paralaget.

– De enkelte trenerne innstiller et lag, som jeg og Per Elias Kalfoss, legger fram for langrennskomiteen, som har det endelige ordet, sier langrennssjef Espen Bjervig på pressekonferansen mandag.

Fra v. Ingvild Flugstad Østberg, landslagstrener Sjur Ole Svarstad og Helene Marie Fossesholm.

