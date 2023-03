OPPTUR: For Erik Valnes, her som makker til Johannes Høsflot Klæbo under fredagens lagsprint i Lahti. Bak den norske duoen sikret Francesco De Fabiani og Federico Pellegrino italiensk annenplass, mens Harald Østberg Amundsen og Sindre Bjørnestad Skar sørget for at Norges annetlag også tok steget opp på pallen.