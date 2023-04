MILITÆR: Superstjernen Aleksandr Bolsjunov (t.h.) er en av mange militære i landslaget til Jelena Välbe (t.v.). Bildet er tatt i forbindelse med VM i 2019.

Välbe: − Alle våre løpere er militære

IOC-sjef Thomas Bach mener at russiske utøvere kan komme tilbake på den internasjonale arenaen – om de tar avstand fra krigen og ikke er militære. Men der har russerne et problem.

– Alle våre løpere er militære, sier skipresident Jelena Välbe til Match TV.

Etter sitt styremøte denne uken kom IOC med en anbefaling om at russiske og belarusiske utøvere igjen kunne konkurrere internasjonalt, men under visse betingelser:

De må konkurrere som nøytrale.

Ingen får delta som lag.

Utøvere som støtter Russlands krig i Ukraina, får ikke delta.

Utøvere som er en del av hæren, kan heller ikke delta.

Her er den offisielle erklæringen fra IOC tirsdag.

Russernes største skistjerne, Aleksandr Bolsjunov, ble under OL i Kina utnevnt til kaptein i nasjonalgarden, som er direkte underlagt Vladimir Putin. Ifølge Välbe er altså alle hennes løpere en del av militæret.

I UNIFORM: Aleksandr Bolsjunov.

Hennes kollega i skiskytterforbundet, Viktor Majgurov, har skapt en voldsom diskusjon etter at foreslo at toppidrettsutøverne bare kunne sparkes fra det militære – og slik sett være klare for å konkurrere internasjonalt igjen.

– Det jeg sa, ble tatt litt ut av kontekst. Jeg er enig i at kriteriene som er lagt fram for oss, ikke er akseptable. Men hvis det med det militære hadde vært det eneste kriteriet, så ville nok utøverne ha vurdert det, sier han ifølge championat.ru.

IOC-president Thomas Bach innrømmer at spørsmålet om det militæret er et vanskelig spørsmål.

– Vi må ha militær- og sportseksperter til å se på dette. Det er nødvendig for å skille dem som bare gjennom vernepliktstjeneste som militære og de som har fullført tjenesten, men tjenestegjør i hæren av fri vilje, sier Bach ifølge nyhetsbyrået R-sport.

– For meg er det heller ikke akseptabelt at vi skal konkurrere under nøytralt flagg, sier skipresident Välbe.

Den legendariske kunstløpstreneren Tatjana Tarasova er ikke enig i det:

– Vi må dra til internasjonale konkurranser selv om det blir under nøytralt flagg.

– IOCs synspunkt er riktig og logisk, mener hun.

Hockeylegenden Vjatsjeslav Fetisov, som siden har gjort politisk karriere, reagerer sterkt på betingelsene som IOC har lagt fram, ifølge regjeringsorganet Rossiskaja Gazeta:

– Vi har ingen garantier for at de ikke vil finne på noe nytt senere – å sverge troskap til noen, å knele ned ...

Fetisov sier at han heller ikke forstår at Russland uansett fortsatt vil være utestengt fra all lagidrett.

UD-talskvinnen Maria Zakharova kommenterte IOC-forslaget på sin ukentlige briefing torsdag. Hun mener at det er et nytt forsøk på å «ekskludere oss fra verdensidretten».

I vestlige land har IOC-anbefalingen fått mye kritikk. Norge er blant landene som går klart imot at russiske og belarusiske utøvere igjen skal få delta i internasjonale mesterskap:

– Vi ser fortsatt ingen grunn til å åpne for individuelle russiske og belarusiske utøvere i internasjonal idrett i dagens situasjon. Krigen i Ukraina er pågående og eskalerende og representerer et klart brudd på internasjonal lov, sier idrettspresident Berit Kjøll i en uttalelse.

– Vårt standpunkt i saken ble sist presentert i et møte med IOC og verdens 206 nasjonale olympiske komiteer mandag denne uken. Vi må samtidig erkjenne at vi er i betydelig mindretall i den olympiske bevegelsen.