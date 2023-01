Hysterisk «krangel» mellom Karlsson og Udnes Weng

VAL MÜSTAIR (VG) Det er ikke bare i skiløypene og media de norske og svenske skiløperne prøver å sette hverandre på plass. De bruker også musikk for å psyke hverandre ut.

Da de norske kvinnene ankom sprinten i Val Müstair på nyttårsaften dundret sangen «Vi kan kjøpe hele Sverige om vi vil» fra Soppgirobygget ut fra bilen. Det er en låt som hyller Norge og rakker ned på Sverige.

Løperne kan også velge sanger som skal spilles over høyttalerne på skistadion, og Tiril Udnes Weng hadde plukket ut den nevnte låten.

– Det er en sang man blir giret av, som passer bra før skirenn, sier Tiril Udnes Weng og smiler.

Svenske Frida Karlsson og Maja Dahlqvist prøvde å spolere sangvalget.

– Vi så Tiril hadde valgt sangen. Da endret vi til «Utan Sverige vore Norge ingenting» fra SamTheMan. Men vi så senere at Tiril hadde endret tilbake, det var kjedelig, sier Karlsson til VG.

«Utan Sverige vore Norge ingenting» er et svensk parodi-svar på «Vi kan kjøpe hele Sverige om vi vil». Svenske SamTheMan rapper i sangene at Norge må jekkes ned.

– Jeg vet ikke hva FIS FISDet internasjonale ski- og snøbrettforbundet. tenkte da man kunne endre hverandres sanger. Da de hadde valgt «Vi kan kjøpe hele Sverige om vi vil» tenkte jeg, det går ikke. Men så byttet de tilbake, det var kjedelig. Jeg ble litt lei meg da, sier Maja Dahlqvist.

Tiril Udnes Weng røper at hun fikk kalde føtter da hun skulle ta igjen på Frida Karlsson.

– Vi måtte le da vi så at de hadde endret sangen vår, men vi endret tilbake. Jeg må innrømme at jeg egentlig endret på Fridas sang også, men jeg feiget ut og endret tilbake igjen til det hun hadde satt inn, for jeg var redd det skulle gi negative konsekvenser for Frida, sier Tiril Udnes Weng.

Hun forteller at Frida Karlsson hadde valgt frem låten «Varldens bästa Karlsson». Tiril Udnes Weng endret det midlertidig til «Bæstevænna» av Celine Helgemo fra Melodi Grand Prix junior i 2007.

Info Programmet for Tour de Ski 2022/2023 I Val Müstair (Sveits): Lørdag 31. desember: Sprint fristil.

Søndag 1. januar: 10 km fellesstart i klassisk. I Oberstdorf (Tyskland): Tirsdag 3. januar: 10 km klassisk individuell start.

Onsdag 4. januar: 20 km jaktstart fristil. I Val di Fiemme (Italia): Fredag 6. januar: Sprint klassisk.

Lørdag 7. januar: 15 km fellesstart i klassisk.

Søndag 8. januar: 10 km fellesstart fristil. PS 1: Kvinner og menn går samme distanser gjennom hele touren.

PS 2: Tour de Ski vises på TV 3 og Viaplay. Vis mer

– Det er vennlig mobbing, og det er det beste jeg vet, sier Tiril Udnes Weng.

– Det er en viktig kamp. Vi får se om vi går inn og jukser med sangene i kveld, sier Maja Dahlqvist.

– Vi får se hvordan det ender, sier Frida Karlsson.

– Det er vel mest humor vi ønsker å vise. Tro det eller ei, så er vi faktisk ganske gode venner. Frida og Maja byttet vår sang først. Vi lo da vi så det, da måtte vi bytte tilbake, sier Lotta Udnes Weng.

Nadine Fähndrich vant Tour de Ski-åpningen i Val Müstair på nyttårsaften. I sprintfinalen var hun overlegen foran Maja Dahlqvist og Lotta Udnes Weng.