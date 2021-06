BRØDRE: Ola og Johannes Høsflot Klæbo deler musikkinteressen. Foto: Stian Engh

Klæbo hyller «Paradise Hotel»-broren: − Jeg synes låten er knallbra

Johannes Høsflot Klæbo (24) hyller lillebror Ola (20) etter at det ble klart at musikktalentet lager introsangen til årets sesong av «Paradise Hotel».

– Jeg synes låten til Ola er knallbra. Den skaper god stemning. En skikkelig partylåt med høy temperatur. For Ola blir dette spennende. Han er godt i gang med sin karriere innen musikken, sier langrennsstjernen til VG etter at TV 2 tirsdag kunne avsløre at lillebror Klæbo har laget årets «Paradise»-låt.

De to samarbeider nært om Johannes Høsflot Klæbos youtube-kanal, og Ola er også en meget habil skiløper - dog ikke helt på brorens nivå.

Ola er 20 år, har artistkontrakt med Sony og har artistnavnet OKEY. I fjor var det TIX-låten «Kaller på deg» som ble spilt i introduksjonen til hver utgave av «Paradise Hotel». I år er det Olas «Running Wild» som vil prege programmet.

– Vi har valgt å gå ulike veier – og jeg har veldig respekt for den veien Ola har valgt. Jeg har stor tro på Ola og hans karriere innen musikken, sier langrennsløperen til VG.

«OKEY»: Ola Høsflot Klæbo bruker artistnavnet OKEY. Foto: Stian Engh

– Hva synes du om «Paradise Hotel»?

– Jeg er nok ingen typisk «Paradise Hotel»-deltaker, men jeg har jo vært innom noen av episodene de siste årene. Jeg må jo følge med på hva folk liker – og ikke liker. Det er mange meninger rundt programmet – og det er jo helt greit det.

– Planer om å stille opp selv?

– Jeg har ingen umiddelbare planer om å stille opp i «Paradise». Jeg er nok for kjedelig og fokusert på idretten min til det. Men jeg forstår at mange synes det er litt spennende. Det er underholdning.

– Jeg får heller satse på å underholde i skisporet i årene fremover. Så kan andre underholde på «Paradise», mener Johannes Høsflot Klæbo.

Ola Høsflot Klæbo sier dette til VG:

– Det er klart at dette er en opptur. Det er et TV-program som får mye oppmerksomhet utover at det vises på TV – og det å få muligheten til å lage introsangen, er både gøy og utfordrende. Jeg håper og tror at den skaper god stemning. Det er målet – og stor stemning tror jeg det blir.