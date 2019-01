Råsterk Østberg økte forspranget før monsterbakken

OSLO/VAL DI FIEMME (VG) Ingvild Flugstad Østberg (28) økte forspranget til Natalja Neprjajeva (23) fra 35,4 sekunder til 53,4 sekunder på jaktstarten. Nå har Østberg Tour de Ski-seieren i lomma før søndagens siste etappe.

– Dagens løp var veldig viktig. Jeg ventet på at Krista Pärmäkoski og at russerne skulle angripe. Derfor lå jeg langt fremme. Dette var bra med tanke på morgendagens løp. Det er ikke min favorittetappe, så jeg trenger alle sekunder jeg kan få, sier Østberg til FIS.

Tour de Ski sammenlagt: 1. Østberg 1:55,16

2. Neprjajeva +53,4

3. Pärmakoski +2.13,1

4. Belorukova +2.27,4

5. Sedova +3.03,6

6. Diggins +3.07,9

7. Heidi Weng +4:50,7

8. Lotta Udnes Weng +6:17,1

9. Kari Øyre Slind +6,25,1

I mål vant Østberg ti sekunder foran Neprjajeva og Anastasija Sedova. Østberg fikk også fem bonussekunder mer enn Neprjajeva ved begge punktene.

– Det betyr nok at Ingvild Flugstad Østberg normalt sett skal vinne touren, sier Torgeir Bjørn, NRK-ekspert på kanalens sending.

I morgen venter siste etappe i Tour de Ski – den berømte etappen opp alpinbakken i Val di Fiemme. Krisa Pärmakoski (2,13 minutt bak) og Julia Belorukova (2,17 minutt bak) ser ut til å gjøre opp om tredjeplassen sammenlagt. Jessica Diggins, som var nummer tre før lørdagens etappe, fikk en tung dag og er nå på sjetteplass i sammendraget.

Tok kommandoen

Østberg viste sin styrke under hele jaktstarten lørdag. Det var hun som satte fart slik at feltet sprakk opp. Halvveis var det kun fem løpere i front.

Resultater: 1. Flugstad Østberg 2. Neprjajeva +10,0 3. Seodva +10,8 4. Pärmakoski +12,5 5. Belorukova +39,7 6. Heidi Weng +1.10,0 12. Lotta Udnes Weng +1.44.4 18. Kari Øyre Slind +2.04.0 27. Tiril Udnes Weng + 3.29.3

Natalja Neprjajeva prøvde å utfordre Østberg i spurten om de første bonussekundene ved 6,1 kilometer. Men Østberg svarte og tok 15 sekunder, fem mer enn sin argeste konkurrent fra Russland.

Tangerte Bjørgen

Østberg fortsatte å holde farten oppe. Ved 7,5 kilometer ledet Østberg med 8,5 sekund til Krista Pärmäkoski og 11 sekunder til Neprjajeva. Det fortsatte å øke.

Heidi Weng var lenge med i front, men halvveis slapp hun teten. I mål ble hun nummer seks.

– Jeg gikk på en smell. Jeg ble så tørst. Jeg var helt tom. Jeg var helt skutt, sier Weng til NRK.

Østberg har nå 14 seirer (22 med stafetter) i verdenscupen. Hele ti har kommet under forskjellige tourer. Åtte av dem under distanserenn i Tour de Ski. Det er like mange som Marit Bjørgen klarte. Bare Therese Johaug (11) og Justyna Kowalczyk (14) har vunnet flere distanserenn i Tour de Ski.

I verdenscupen leder nå Østberg med 102 poeng ned til Johaug.

