Helleland om FIS-strid: – Hadde vært et smart trekk å velge Bjørgen

Publisert: 18.04.18 21:55

Samtidig som Norges skiforbund ønsker seg flere kvinner i toppen av FIS, nominerer de Erik Røste (57) som nytt styremedlem i organisasjonen. Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) ville heller valgt Marit Bjørgen (38).

Tirsdag kom meldingen om at skistyret innstiller sin egen president til vervet som styremedlem i FIS . Et døgn senere avslørte VG intern uenighet om måten det foregikk på.

For krefter i norsk skisport mener forbundet bør løfte frem en kvinne til vervet som gjerne har tilfalt den sittende skipresidenten. Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland går svært langt i å si det samme:

– Nå har vi århundrets mulighet til å få frem en kvinne i en sentral posisjon i internasjonal idrett. Det trengs større mangfold og motsetninger, slik at man kan utfordre hverandre. Det må røskes opp i et inngrodd miljø preget av patriarkalske holdninger om kvinners muligheter og deltakelse, sier statsråden til VG.

I FIS-styret er 16 av 16 valgte medlemmer menn.

– Norge har en utøver som er veldig godt kjent internasjonalt, som er veldig populær og som har mye å bidra med. Marit Bjørgen vil bli tatt imot med stor jubbel, og kunne jobbet for nødvendige endringer. Det kunne vært et veldig smart trekk, sier Helleland.

Som visepresident i Verdens antidopingbyrå (WADA) er hun godt kjent med kjønnsbalansen i internasjonal idrettspolitikk. Helleland sier det kan være ensomt å stå alene som kvinne og kjempe for likestilling.

Visepresident i skiforbundet, Eva Tine Riis Johannessen, forsvarte onsdag innstillingen av Røste som ny FIS-topp.

– Vi er inne i en prosess hvor vi må få inn flere kvinner. Da mener jeg Røste er den rette mannen, sa hun.

Likestillingsminister Helleland er ikke overbevist av argumentasjonen hun har hørt i dag.

– På den forrige FIS-kongressen stemte Norge mot forslagene som omhandlet likestilling. Det å reise til en ny kongress nå, og kjempe den samme saken med fortsatt bare å ha menn i FIS-styret: Det er kanskje mer komisk enn et paradoks. Om man mener noe med likestilling, så kjemper man for kvinner. I internasjonal idrett henger man mange tiår etter resten av samfunnet, sier Helleland.

Hun understreker at hun snakker som likestillingsminister, og ikke visepresident i Wada eller tidligere kulturminister.

– Er det riktig av en politiker å blande seg inn i idrettens egne valg?

– Når du stiller meg spørsmål, som likestillingsminister, om det er viktig at Norge bidrar med å få frem flere kvinner i et svært mannsdominert idrettsmiljø, så sier jeg hva jeg mener. Men jeg understreker at det er opp til skistyret å vurdere dette. Jeg tror det hadde vært veldig populært om man hadde gått for Marit Bjørgen, sier Helleland til VG.

– Bør Erik Røste trekke sitt kandidatur til FIS-styret?

– Det er det kun opp til Norges skiforbund å avgjøre, sier Høyre-statsråden.