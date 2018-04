Prinsessen på alerten

kommentar

Publisert: 19.04.18 16:54

LANGRENN 2018-04-19T14:54:45Z

Det er direkte imponerende å se hvordan Therese Johaug har taklet en svært vanskelig situasjon. De som skal slå henne til vinteren, må nok stå opp rimelig tidlig om morgenen …

Hvis bare en liten del av rapportene om Johaugs fysiske form skulle vise seg å stemme, så har hun kommet seg godt gjennom 18 måneder utenfor organiserte aktiviteter.

Og er hun virkelig i så godt slag som det sies, og det er det jo egentlig ingen grunn til å tvile på, så ligger veien vidåpen for en ren Johaug-æra fremover, ikke minst etter at tidenes vinterolympier valgte å sette skiene tilbake i smøretraileren.

Men det vi fikk se i Nedre Kalbakkvei 22 øst i Oslo torsdag, var ikke bare en skistjerne i god fysisk forfatning.

Det var også en utøver som virker å ha gjort mange riktige valg i perioden der hun har vært holdt utenfor det gode selskap, som en følge av at hun fikk et anabolt steroid i kroppen.

«Tryggere. Mer moden. Mer reflektert» var de første stikkordene som havnet på blokken etter pressemøtet.

Det ble en veldig annen seanse enn det hun har vært gjennom de siste gangene hun har møtt kameralinser og større ansamlinger av journalister.

Borte var fornektelse, ansvarsfraskrivelse og fåfengte kommentarer om at hun selv overhodet ikke hadde gjort noe galt.

Her satt det i stedet en voksen utøver, med et mer gjennomtenkt forhold til ansvar og regelverk, som har sonet straffen sin og er topp motivert for å gå videre.

Selvsagt kunne hun gjort det lettere for seg selv om hun hadde kommet inn på dette sporet tidligere, men med traumet hele saken åpenbart må ha vært for henne, er det kanskje ikke så rart at det tok litt tid å få satt saken inn i rette rammer og å forstå hva utøveransvar i praksis innebærer.

I denne perioden har Johaug vært så heldig å ha et knippe sterke ressurspersoner rundt seg. Det kom ikke minst til nytte da alt så svart ut i oktober, og da kjæresten Nils Jacob Hoff sa det kloke om at hun gjerne må få legge opp, men at et slikt valg ikke tas mens man er i kjelleren mentalt. Nå har hun tatt veien opp riktig så mange etasjer, og fremstår offensiv og engasjert om jobben som skal gjøres frem mot neste års sesongstart på Beitostølen.

I den situasjonen Norges Skiforbund har vært i over tid, der det ene klumsete krumspringet etter det andre setter ledelsen i forlegenhet, er det en betydelig drahjelp i at det er denne versjonen av Johaug som nå går foran i det offentlige rom. For det blir usedvanlig godt å få henne tilbake på startstreken, både for henne selv, forbund, lagvenninner og den norske befolkningen.

På et ellers svært vellykket pressemøte var det noe lettere ironisk over valg av sted for gjensynet med offentligheten. I nevnte «Nedre Kalbakkvei» holder nemlig Asko til. Det selskapet er eid av Norgesgruppen, og er en av Johaugs private sponsorer. Denne avtalen var det Norges Skiforbund gikk inn for at hun skulle få beholde, selv om det hadde blitt noe av avtalen med Coop.

Men det gjorde det jo ikke, og Petter Northug får nå brutalt merke at forbundet kjører en helt annen linje overfor ham enn planen var overfor Johaug.

Det sier vel egentlig det meste om posisjonen til jenta fra Dalsbygda i det norske langrennsmiljøet.

Prinsessen er tilbake.

Tronen er ledig.

Og den er det liten tvil om hvem som har tenkt å innta …

