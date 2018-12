Skremt av monsteretappen til Bolsjunov: - Han gjør smågutter av resten

BEITOSTØLEN (VG) Finn-Hågen Krogh gikk Norge inn til seier på stafetten, men det alle løperne snakket om etterpå var den helt hinsides etappen til Aleksandr Bolsjunov.

Publisert: 09.12.18 14:41 Oppdatert: 09.12.18 15:47

Fra start til slutt, gjennom samtlige 30 kilometer på herrenes stafett, var det en intens duell mellom Norge og Russland. Samtidig som lagene vekslet, vekslet de to langrennsgigantene på å være i ledelsen.

Til slutt var det Norge som var sterkest. Men det var 2.-etappen til Bolsjunov som fikk mest oppmerksomhet.

– Det er kanskje det råeste jeg har sett blitt gjort noen gang det Bolsjunov gjør på 2.-etappen. Det er et skremmeskudd, ikke bare med tanke på stafett, men med tanke på 15 kilometer klassisk i VM, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

Emil Iversen ga Norge et strålende utgangspunkt som førstemann ut, før Martin Johnsrud Sundby ble parkert av Aleksandr Bolsjunov. Treneren var nesten målløs.

– Han bare moser på. Det er ikke et rykk, han bare går så fort at ingen klarer å henge. Det er imponerende. Alle kan ha et rykk, også får man meter, men her bare siger han fra, sier Nossum til VG og fortsetter:

– Jeg vet nå hva guttene mine er lagd av og, og det er stål, da må han være laget av noe som er hardere enn det i dag. Han gjør smågutter av resten.

Livsfarlig

Iversen, som er i kjempeform selv, ble ikke helt skremt av det han så av russeren. Han kan godt møte ham i VM.

– Jeg har en ambisjon at jeg skal være den beste klassiskløperen i Norge når VM går. Da kan jeg like godt gå 2.-etappen. Det er en litt tøffere etappe. Bolsjunov er supersterk. Han er en livsfarlig mann. Men det hadde vært moro å få en duell mot ham, sier Iversen.

Martin Johnsrud Sundby var særdeles imponert.

– Det han driver med på den etappen her, det er så vilt, helt hinsides. Han knuser meg, jo, og jeg må bare la meg imponere. Dette mener jeg er et historisk løp, jeg har aldri sett på maken, sier Sundby til NRK.

Sjur Røthe hentet inn den russiske ledelsen, før Finn-Hågen Krogh - i en intens kamp med Andrej Melnitsjenko - sikret seieren på oppløpet.

Det var rett og slett en rysare av en stafett.

Han kan ikke huske noe bedre på sine elleve sesonger i verdenscupsirkuset, og sier at han selv ikke er i dårlig form. Likevel var han sjanseløs da russeren skrudde opp tempoet.

– Det er virkelig stor idrett det han driver med. Jeg synes jeg gjør en bra 7.5 kilometer, men den fyren her ... Hva skal man finne på i Seefeld?, spurte en rådvill Sundby, og tenkte da frem til det klassiskløpet som finner sted der.

Krogh mot Melnichenko

Ved andre veksling var Norge ni sekunder bak og Sjur Røthe måtte virkelig ta opp jakten mot russernes Denis Spitsov. Men før etappen var halvveis, hadde Røthe seilt opp i ryggen på sin russiske rival.

Den avstanden holdt seg helt til siste veksling, og Finn Hågen Krogh skulle måle kreftene sine mot Andrej Melnichenko i en ren duell om seieren. Krogh kom fra en 77. plass på Lillehammer – Melnichenko fra karrierens første pallplass dagen før.

Som i Lahti-VM for halvannet år siden, var det Krogh mot Russland. Da holdt han unna for Sergej Ustjugov og vant.

Kroghs taktikk var å ligge bak russeren hele etappen, som Røthe ropte at han måtte gjøre.

Der lå han helt til den aller siste etappen. Krogh satte inn støtet, Melnichenko klarte ikke svare, og nordmannen var først inn på oppløpet.

Tredjeplass for Norge 2

Svenskenes Jens Burman hadde en blytung førsteetappe, og fullførte 1.18 bak det norske førstelaget. Den avstanden var de aldri i nærheten av å tette.

Norges annetlag, med Didrik Tønseth, Hans Christer Holund, Magne Haga og Simen Hegstad Krüger, ble gående litt i ingenmannsland fra den tredje etappen og ut, og gikk i mål på en sterk tredjeplass.

Slik endte stafetten:

1. Norge 1: 1.10.38.9

2. Russland 1: + 0.7

3. Norge 2: + 53.4

4. Sveits: + 2.09.2

5. Frankrike 1: + 2.09.6

6. Tyskland: + 2.09.9

7. Frankrike 2: + 2.10.0

8. Finland 1: + 2.12.5

9. Russland 2: + 2.13.1

10. Italia: + 2.28.5

11. Sverige: + 2.36.4

12. USA: + 3.22.7

13. Finland 2: + 4.30.9

14. Kasakhstan: + 6.11.5

15. Tsjekkia: + 7.15.1