Norske Magnus Kim er stjerne i Sør-Korea: Røk ut etter sekundstrid i sprinten

Publisert: 13.02.18 10:49

LANGRENN 2018-02-13T09:49:22Z

PYEONGCHANG/OSLO (VG) Sør-Koreas norske langrennshåp, Magnus Kim (19), var fem sekunder unna å ta seg videre fra sprint-prologen tirsdag.

Sprinten var norsk-koreanerens store mål etter at Sør-Korea ønsket å satse på han. Men med tiden 3:22:36 klarte ikke Kim å kvalifisere seg til kvartfinalene, han var nesten fem sekunder unna den magiske grensen.

– Det var helt utrolig, spesielt ut fra starten. Det var noen tusen som sto og heiet her. Det var et skikkelig brøl.

VG møtte 19-åringen, som endte på 49. plass, etter at han røk ut.

– Dessverre var det ikke bra nok til å gå videre, men jeg har noen renn igjen som jeg gjerne vil sparke godt fra meg i.

Halve livet i Sør-Korea

Magnus Kim er født i Sør-Korea, men har vokst opp i Bærum. Kim, som vanligvis går under sitt norske navn Magnus Bøe, har norsk far og sør-koreansk mor. Med dobbelt statsborgerskap fikk han mulighet til å konkurrere for vertsnasjonen under OL.

– Føler du at du gikk på hjemmebane her?

– Ja, absolutt. Jeg har jo bodd halve livet her, og jeg snakker flytende koreansk. Jeg føler at folk har forhold til meg. Jeg føler de heiet av full hals. De var veldig involvert. Det var en god følelse, svarer Kim.

Men Magnus Kim kommer ikke ut av ingenting. Han tok flere medaljer under ungdoms-OL på Lillehammer i 2016, blant annet gull i langrennscross. Samme år var det kun Johannes Høsflot Klæbo som var bedre på sprinten i junior-VM.

– Sånn skjer

– Fortell om utviklingen din siden da?

– Nei, det har kanskje stått litt stille siden da. Sånn skjer hos enkelte idrettsutøvere. En dag så vil jeg ta steget. Jeg lærer av mine feil og utvikler meg, svarer Kim.

Han fortsetter:

– Johannes har vel egentlig vært bedre enn meg hele tiden. Han har tatt steg i mange år nå. Kjempehopp i fem-seks år. Jeg var tidligere utviklet, også har jeg hatt en jevnere stigning, ikke sånne superhopp. Men jeg har troen på at jeg også skal nå opp en dag. Også er han to år eldre enn meg.

Asia-gull

Kim tok også gull på sprinten under Asian Games i fjor. Det gjorde at han slapp militærtjeneste i Sør-Korea og istedet kunne satse mot OL.

Han blir satset stort på av det sør-koreanske skiforbundet og har allerede blitt et kjent navn i OLs vertsland. Tirsdag fulgte flere fotografer og TV-kameraer den norske 19-åringen.

– En stor opplevelse, sier 19-åringen.