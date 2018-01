BLIR HJEMME: Petter Northug ble ikke tatt ut da Olympiatoppen onsdag presenterte troppen til Pyeongchang-lekene. Foto: Bjørn S. Delebekk

Northugs svenske «mobbeoffer» håper de møtes i VM neste år

Publisert: 24.01.18 22:00

Flere rivaler og eksperter synes det er synd at Petter Northug (32) ikke blir å se i skiløypene i Pyeongchang.

– Jeg synes så klart det er veldig synd for Petter, for sporten og for kampen mellom Norge og Sverige, fastslår Emil Jönsson til VG.

Tirsdag ble det klart at Northug ikke blir en del av den norske troppen til OL i Sør-Korea.

Emil Jönsson har vært et av Northugs mobbeoffer, blant annet sa Northug en gang om Jönsson at «han sier mye, men leverer luft». Svensken har likevel bare godord å komme med om nordmannen nå:

– Det viser seg at sporten vår er opp og ned, og at det ikke alltid blir slik du tenker. Det er viktig å holde seg frisk og skadefri, og det går ikke i alle år. Man skal alltid se opp til legender og aldri sparke nedover.

– Så jeg håper av hele mitt hjerte at Petter velger å ta alt på riktig måte: Velger å fortsette, får ut den fantastiske farten han har i kroppen og forhåpentligvis møtes vi i VM-finalen i Seefeld neste vinter!

– Katastrofe

Lasse Anrell, som skal være Aftonbladet-TVs ekspert i OL-sendingene, bruker som vanlig store ord:

– Du kan gi deg f... på at jeg kommer til å savne Northug! Jeg synes dette er en katastrofe.

– Forklar!

– Northug har båret skisporten på sine skuldre i ti år. Det skal han ha kred for. Skisporten og Sverige krever at Northug må få dra til OL, sier den profilerte kommentatoren.

– Hva kommer du til å savne?

– Han tilførte skisporten en egen dimensjon. Han kunne virke helt «død» - og så plutselig gikk han fra alle. Og i den ganske grå langrennssporten var han en rockestjerne.

Den svenske skikongen Thomas Wassberg kommer også til å savne trønderen:

– Det er synd at Petter ikke kvalifiserte seg. Han er en stor skiløper, og det er synd at vi ikke får se ham denne gang.

– Går det utover «skikrigen» mellom Norge og Sverige?

– Nei, den konkurransen blir den samme. Norge har jo Johannes Høsflot og Klæbo og andre, så det blir det samme.

– Det beste som har skjedd sporten

Torbjörn Nordvall, som er en del av Charlotte Kallas team og har sin egen skiblogg på Nettavisen, minnes de to OL-ene han har sett Northug:

– Selvfølgelig kommer jeg til å savne ham. Jeg husker godt gullmedaljene fra Vancouver. Han er et fantastisk konkurransemenneske. Jeg kommer til å savne både han og Johaug. Jeg synes Petter burde ha fått sjansen i Ruka og Tour de Ski - som han ba om.

Den kjente finske skieksperten Pekka Holopainen er helt enig i uttaket:

– Jeg hadde sett veldig fram til å se Petter i storform i Sør-Korea. Han er det beste som har skjedd langrennssporten. Men dessverre har han ikke vært frisk og kunnet trene nok til å komme opp på det nivået som er nødvendig, sier Holopainen til VG.

– Du må prestere for å komme med på et så godt lag som Norge har. Det har ikke Northug gjort denne vinteren. Han presterer rett og slett ikke godt nok. Og når Norge har Johannes Høsflot Klæbo, så er det heller ikke bruk for ham i sprint. Og Finn Hågen Krogh viste i Lahti at han kan være en god ankermann på stafetten. Der trenger de heller ikke Northug, fastslår journalisten.

NRKs langrennskommentator Jann Post beklager også at Northug ikke blir å se:

– Det er synd ikke Petter Northug har klart å finne formen i vinter. Northug i toppform ville ha vært en attraksjon i OL. Han har en x-faktor og en underholdningsverdi utover det vanlig.

– Dessverre har han ikke vært i nærheten av sitt gamle jeg i år. Jeg håper han finner motivasjon til å slå tilbake under VM i Seefeld neste år, melder Post til VG.

– Northug noe spesielt

Til Sør-Korea kommer heller ikke Sergej Ustjugov. Russeren får ikke grønt lys fra IOC.

– Sergej sa til meg at han kommer til å savne Petter i OL, sier Vladimir Ivanov, langrennsekspert i den russiske sportsavisen Sport Ekspress.

– Hva sier du?

– Jeg hadde håpet veldig at Petter hadde kommet med. Det er stor oppmerksomhet her i Russland om at han ikke er tatt ut.

– Det er mange gode idrettsfolk, men Northug er noe helt spesielt, mener Ivanov.

– Hvorfor?

– Han har en utrolig karisma. Slike folk er det ikke mange av.

Kompisen Frode Estil sier det slik:

– En Petter i kanonform er selvsagt savnet, men det er han dessverre ikke. Og Klæbo er en meget verdig arvtaker.

Sergej Krjanin beklager at han er for gammel til å ha konkurrert mot Northug, men den nåværende visepresidenten i det russiske skiforbundet er blant dem som kommer til å savne nordmannen veldig:

– Jeg hadde et sterkt håp om at han kom med i OL. Han er på et så høyt nivå. Det er en ære å konkurrere mot Northug.

– Hva kommer du til å savne?

– Han er jo skikongen. Han er den beste avslutteren vi har sett, sier den tidligere russiske toppløperen.