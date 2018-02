MULIGE MAKKERE: Det er ikke så lett å velge hvem som skal gå lagsprint sammen med Johannes Høsflot Klæbo? Kan Martin Johnsrud Sundby være en kandidat? Her er de to avbildet tidligere i sesongen,. Foto: Sandblad, Mattis

Klæbo + Sundby = sant?

Publisert: 15.02.18 21:14

PYEONGCHANG (VG) Kanskje kan det likevel bli noe av tanken om at førstereisgutten Johannes Høsflot Klæbo vinner OL-gull sammen med en veteran.

Det var Petter Northug som var tema da den klyvende kometen tok ordet på idrettsgallaen.

Av diverse årsaker ble det ikke noe av ønsket om å «Make Northug great again» til denne korsveien, så visjonen om et mulig partnerskap endte innerst i skuffen.

Men det er en annen skiløper her med lang fartstid, som har et brennende ønske om å få med seg edelt metall hjem.

Martin Johnsrud Sundby (33) bør vurderes seriøst som makker til Johannes Høsflot Klæbo på lagsprinten 21. februar.

Det hadde vært noe episk vakkert over denne kombinasjonen på toppen av seierspallen.

Og det hadde vært litt gøy om Sundby først hjalp en unggutt til å vinne gull i skiathlon, før han selv fikk drahjelp fra en annen fersking, han med rykket ingen er i stand til å holde følge med, når lagsprinten står for tur.

Rent sportslig vurdert er ideen slett ikke så fåfengt, selv om Martin Johnsrud Sundby ikke er definert som sprinter.

Sundby er åpenbart i form.

Han vil trolig fint kunne holde høy fart gjennom tre runder i fri teknikk, for så å overlate finishen til han som kan nettopp det så mye bedre enn noen andre med langrennsski på beina.

Status per nuh er at den ene av to plasser er så bankers som den kan få blitt, men den andre er omtrent tilsvarende usikker.

Med kvartfinale-exit tirsdag, er Eirik Brandsdal trolig helt ute av soga.

Emil Iversen klarte ikke å ta seg til sprintfinalen, men kan være en kandidat.

Finn-Hågen Krogh har gjort det godt i øvelsen før, men det er mange usikkerhetsmomenter rundt ham, etter en humpete sesong så langt.

Her vil 15-kilometeren gjøre oss klokere på hvor han står.

Spørsmålet som til slutt må besvares, er om noen av disse er et bedre kort enn Sundby, så lenge det ikke er på deres vakt den avgjørende spurten står?

Avveiningen er ikke helt enkel, og alle forbehold må tas om at rennet er noen dager frem i tid, og at vi ennå ikke har nok informasjon.

Men akkurat nå er tanken på å se Klæbo og Sundby gå sammen, ikke minst på grunn av mangelen på en opplagt annen kandidat, riktig så fristende.

“Klæbo+ Sundby” kan ende med seiersscener av den typen som får frem gledestårer i diverse sofakroker...