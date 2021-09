NY HVERDAG: Anne Kjersti Kalvå ble foran denne sesongen tatt inn på landslaget i langrenn.

Kalvå bruker Bjørgen-tips: − Setter veldig pris på å ha henne nær

LAVAZÈ (VG) Anne Kjersti Kalvå (29) er endelig inne på landslaget og benytter seg av tips fra kusinen Marit Bjørgen (41) før OL-sesongen.

Av Herman Folvik

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Marit er en av tidenes personer og idrettsutøvere. Å måle seg med henne skal hardt gjøres, men jeg setter veldig pris på å ha henne nær og spørre om råd når jeg har mulighet, sier Kalvå på høydesamling i Italia til VG.

I forbindelse med høydesamling og treningen lytter Kalvå på Bjørgen, tidenes mestvinnende vinterolympier.

– Vi har ganske ofte kontakt. Jeg spør om det er noe jeg lurer på og hun kommer ofte mer uoppfordret tips. Hun ga meg noen avgjørende tips for belastningen rundt trening i høyden. Det gir trygghet i det jeg gjør. Hun er en dreven dame, sier Kalvå.

29-åringen – ofte omtalt som «kjæresten til Didrik Tønseth og kusinen til Bjørgen» – har fått landslagsplass etter overbevisende resultater.

Fra før har hun lite erfaring fra tidligere med høydetrening, men ettersom OL går i høyden i Beijing har Kalvå nå måtte teste ut dette. Da kommer rådene til Bjørgen godt med.

UNIK: Marit Bjørgen tok åtte OL-gull og 18 VM-gull. Nå er det opp til Kalvå og sikre familiens medaljer.

Kalvå var i høyden sammen med Tønseth i sommer, og får nå også være med på landslagets høydesamlinger.

– Det har levert opp til forventningene. Det var bra på regionslaget Elon Midt-Norge også. Det sportslige får du gjort, men det er noe ekstra å bli pushet av Norges beste jenter på alt, sier Kalvå.

– Hvor viktig var det for din satsing at du kom på landslaget denne sesongen?

– Veldig avgjørende. Vi gikk inn i en OL-sesong. Man må jo til høyden og det er dyrt.

– Du har hatt mange topp 15-plasseringer. Hva skal til for å nærme deg pallen?

– Det er det siste steget som er det vanskeligste. Jeg føler det handler mye om å få litt selvtillit på det og ha opplevd det, så man skjønner at man har nivået inne. Jeg trener så mye som mulig for å nå det.

– Hvilke løp håper du å få gå i OL?

– Det har vært både fordelen og ulempen min, at jeg har vært «halvgod» i det meste. Det er litt vanskelig å plukke ut noe, men jeg går mer og mer for å bli en distanseløper, så det som henger høyest for meg er 10 kilometer klassisk.

Landslagssjef Ole Morten Iversen mener Kalvå har vært en fin tilvekst i landslaget.

– Det er lov å ha forventninger til Kalvå, uten å legge det for høyt, men hun vil fortsette utviklingen sin fra de siste årene, sier Iversen.

– Hvordan vurderer du mulighetene hennes til å ta steget opp mot pallen?

– Jeg tror hun er en av de som kan gjøre det. Sist vinter var jeg mektig imponert over Kalvå, for hun gikk på en måte med kniven på strupen hver helg og leverte. Nå får hun mer trygghet på elitelaget, som gjør at hun kanskje kan ta et steg til.