ETTERLENGTET: Therese Johaug var rørt og glad etter lørdagens gull.

Johaug usikker på karrieren etter OL: − Jeg har vært egoistisk

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Therese Johaug (33) kunne krysse av for det siste store målet i karrieren da hun tok sitt første individuelle OL-gull på lørdag, og hun innrømmer at hun ikke vet hvor lenge hun vil holde på.

Therese Johaug har i lengre tid vært klar på at vinterens OL blir det siste i hennes karriere, og tårene trillet for 33-åringen etter at hun for første gang gikk over målstreken til et individuelt OL-gull – tolv år etter at hun var med på det norske stafettlaget som tok gull i Vancouver.

Johaug var utestengt for dopingbruk da OL ble arrangert for fire år siden, noe som var med på å forsterke følelsene til Johaug etter lørdagens seier.

– Det er åtte år siden jeg sist jeg var med (i OL). Jeg vet at dette var siste mulighet til å ta det siste OL-gullet. Det gjør det litt større, sier Johaug.

– Nå som OL-gullet er i boks og du har vunnet alt. Tenker du på flere titler, eller kan det være at karrieren blir kortere? Kan det være at du legger opp når OL er over?

– Jeg vet ikke. Det er klart at det er en vanvittig stor dag i dag. Det er det her jeg har manglet i karrieren min. Det har vært en rar siste uke, et rart siste år, og jeg føler at jeg har vært egoistisk og vært mye borte fra familie og venner. Og ikke minst kjæresten min, Nils Jakob, sier en rørt Johaug til VG.

Johaug har tidligere vært åpen om at hun ønsker seg barn med samboeren, som for tiden er aktuell i «Mesternes mester». 33-åringen har også åpnet for muligheten for å få barn og så gjøre et comeback inn mot VM i Trondheim i 2025.

– Tror du at du kan få en metthetsfølelse når du kommer hjem?

– Det er vanskelig å si, men jeg fokuserer på det OL-et her nå, og jobben som skal gjøres. Så får vi ta en liten oppsummering når alt er over, og se hvilke følelser man sitter med da, sier hun.

Lagvenninnen Ragnhild Haga tror ikke OL blir det siste vi får se av Johaug.

– Min erfaring er at folk fortsetter lenger enn de sier. Jeg unner henne virkelig dette. Hun har vært så god gjennom mange år. Jeg tror ikke det er siste sesongen hennes, men det får hun bestemme selv. Man får glede seg over henne så lenge man har henne i skisirkuset.

Etter lørdagens gull, er Johaug storfavoritt til å vinne både 10 kilometer og 30 kilometer senere i mesterskapet.

– Nå kan jeg senke skuldrene litt. Jeg har nådd drømmen min om et individuelt OL-gull, men jeg er sugen på å gå fort i de neste rennene også, sier Johaug.

Oppladningen til mesterskapet har gått alt annet enn planlagt for Johaug og det norske landslaget. På høydeleir i Seiser Alm ble løperne Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå begge smittet av coronaviruset, og avreisen til laget ble utsatt i flere dager. Først tirsdag reiste kvinnene til Kina, og da kom også beskjeden om at Johaugs nære støttespiller, Torbjørn Johannson, hadde gått bort.

– Det har vært en rar siste uke, med frykten for å ikke komme hit og frykten for å bli smittet. Jeg fikk en veldig trist beskjed på tirsdag, om at en støttespiller som har vært med meg siden 2007 har gått bort. Det er jo tøft, men da er det ekstra stort å kunne krysse mållinjen og vite at det var verdt alle de tusen treningstimene, alle høydedøgn borte. Jeg vet at Torbjørn ville vært utrolig stolt over det gullet i dag, sier Johaug.