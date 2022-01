GULLFAVORITT: Johannes Høsflot Klæbo dro hjem i et chartret fly alene fredag. Her tok han en løpetur i Seiser Alm torsdag.

Myhr Nossum etter marerittdøgnet: − Vi vil vinne gull på alle distanser

Han er midt i et smittekaos, men nå gleder herrenes allroundtrener Eirik Myhr Nossum seg til OL. Målet er klart: Seks gull. Det vil si alle.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Myhr Nossum pakket tingene sine på hotellrommet i Seiser Alm sent fredag kveld. Når langrennsherrene reiser hjem til Norge lørdag, så blir coronasmittede Simen Hegstad Krüger igjen.

– I vår verden er det katastrofe. For folk utenfor så blir det perspektivløst, men i nuet så kjenner vi det sånn. Man kan ikke vurdere dette opp mot Jemen og Afghanistan, men det er en personlig katastrofe å teste positivt nå, dét må det være lov å kjenne på, sier Nossum.

Redaksjonelt samarbeid Se alt fra OL i Beijing på discovery+

Johannes Høsflot Klæbo dro hjem fra Italia med et fly betalt av sin hovedsponsor fredag. Resten av de norske langrennsherrene drar hjem med et chartret fly lørdag. Ved ankomst Gardermoen blir de testet igjen. Svaret får de lørdag kveld. Nossum frykter det verste.

– I vår lille idrettsboble så er dette marerittaktig. Men nå har det skjedd, sier Nossum.

Først testet sprintlandslagstrener Arild Monsen positivt, så avla Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå positive tester. Da det ble klart at Krüger testet positivt torsdag ble det mørkt for herreløperne i Italia. Det var alle slags følelser. Gleden var borte.

– Jeg skjønte at Simen hadde testet positivt uten at det ble sagt et ord. Vi var på hotellet og klare for andre økt. Jeg så at Ove (Ferangen, landslagslege) snakket med Øystein (Andersen, landslagslege). Jeg skulle ha Simen i bilen, men han kom ikke. Da skjønte jeg det. Jeg ringte Simen. Vi trengte ikke si så mye. Jeg sa vel at jeg ikke har så mye å si. Det var fryktelig kjipt, sier Nossum.

Men da løperne trente fredag var stemningen snudd.

– Jeg tror vi har klart å snu skuta. Vi var litt mer i angrepsposisjon enn torsdag kveld, sier Nossum.

– Gleder du deg til OL?

– Ja, nå, men jeg gjorde ikke det torsdag, svarer Nossum.

Og redskapet de brukte for å snu stemningen var hverandre.

– Gruppen er din beste venn her. Det er mye hjelp i å prate med folk i samme situasjon. Guttene er gode venner. Vi kunne ikke sitte på rommet sammen, men det er blitt FaceTime, meldinger og telefoner gjennom naboveggene.

– Hvordan er idrettsgleden nå?

– Den er litt som med resten av laget, nå er vi angrepsvillige. Nå går det fint. Luften gikk ut av ballongen. Men det er utrolig hva en natts søvn kan gjøre. Vi skal til OL og vi skal være gode, svarer Nossum.

– Norge forventer gull og medaljer. Hva har du å si til langrennsentusiastiske nordmenn?

– Våre ambisjoner er uforandret. Vi vil være beste nasjon. Vi vil vinne gull på alle distanser. Det er målet. For meg er det aller størst om vi vinner herrestafetten, svarer Nossum.

les også IOC-medlem Kloster Aasen om OL: – Umulig å avlyse nå

Krüger klamrer seg fast i et håp om å få gå OL-femmila. Den går lørdag 19. februar.

– Først må vi få ham frisk, så får vi se an. Vi må ta en endelig avgjørelse for Simen 2. eller 3. februar, sier Nossum.

Første langrenn for herrene i Beijing er 30 kilometer fellesstart med skibytte lørdag 6. februar. Simen Hegstad Krüger er tittelforsvarer. Corona ødela drømmen om å forsvare det.