SLITER: Ragnhild Haga ble nummer syv på 15 kilometer fellesstart med skibytte under NM i Granåsen søndag. Foto: Ole Martin Wold

Haga kjemper for VM-formen: − Har kniven på strupen

GRANÅSEN (VG) Uten et toppløp av Ragnhild Haga (29) de nærmeste ukene, går VM uten OL-mesteren fra 2018.

Publisert: Nå nettopp

10 kilometer friteknikk i Granåsen tirsdag er antageligvis viktigere for Ragnhild Haga enn noen andre, for mandag ble det kjent at hun ikke er med i verdenscuptroppen til Lahti. VM-plassen er mer enn usikker.

– Absolutt. Det er hun fullstendig klar over. Hun hadde en bra klassiskdel (på 15 kilometer fellesstart med skibytte), men det stoppet helt for henne på skøytingen. Hun er fullstendig klar over at hun har kniven på strupen, sier landslagstrener Ole Morten Iversen til VG.

Tirsdag slipper NM-deltakerne å bli smadret av verdens beste langrennsløper på distanse. Therese Johaug har reist hjem når siste NM-distanse går.

Det er fire landslagsløpere til start tirsdag: Lotta og Tiril Udnes Weng, Helene Marie Fossesholm og Haga.

les også Motgangen fortsetter for OL-vinner Haga: – Det er blitt tårer og fortvilelse

LANDSLAGSTRENER: Ole Morten Iversen under rennene på Lygna for en drøy uke siden. Therese Johaug (t.h.). Foto: Terje Pedersen

les også Suveren Johaug-seier i NM – men fortsatt langt bak Bjørgen

Haga tok OL-gull på 10 kilometer friteknikk og stafett i 2018, året etter fikk hun gå ett renn i VM. Hun ble nummer ti på tremila. For første gang på seks år kan et mesterskap gå uten henne.

– Jeg kan ikke tenke på OL og den formen jeg hadde da, men jeg sammenligner også. Det er kjedelig ikke å kjenne på den samme godfølelsen, sa Haga til VG etter 15-kilometeren søndag.

Da var 29-åringen to minutter og 24 sekunder bak Johaug.

– Hva tror du at du kan få gå i VM?

– 10 kilometer fri, pr. i dag, svarer Haga.

Hun har fått noen små oppturer, hun ble nummer fire på 10 kilometer friteknikk i norgescuprennene både på Lygna i januar og på Natrudstilen ved Sjusjøen i desember.

For snart tre år siden opplevde Haga sin største dag som langrennsløper:

les også Klæbo etter 4. plass i NM: – Som jeg fryktet

Fredag 29. januar er det 10 kilometer friteknikk i verdenscupen i Falun. 3. februar kommer VM-uttaket.

– Det er mange renn som kan fungere hvis man er i dytten og i form, men det meste funker ikke om man er litt ute av det, sier Haga.

– Hvor mange av de norske utover Johaug tror du kan være med å kjempe om pallen på distansen i VM?

– Jeg tror det er flere enn Therese, men det er veldig vanskelig å si. Men jeg ble ikke skremt av nivået da jeg så på Tour de Ski. Det er mange svensker og amerikanere som er gode, men spørsmålet er om vi enten blir bedre av å gå renn hjemme i Norge og trene her, eller om vi - de som kommer til VM da - som mangler internasjonal matching, det blir kanskje spenningsmomentet, svarer Haga.

VM starter med sprint i Oberstdorf 25. februar.