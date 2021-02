NY HOBBY: Maiken Caspersen Falla har fått en ny hobby etter at hun møtte kjæresten Aleksander Gjelseth. Sprintverdensmesteren har begynt å hoppe i fallskjerm. Foto: PRIVAT

Sprintdronningens nye liv: Hopper i det med kjæresten

Maiken Caspersen Falla (30) begynte å sveve da hun møtte kjæresten Aleksander Gjelseth (33). Men langrennskarrieren kan gå inn for landing om noen uker.

Av Camilla Vesteng

Publisert: Nå nettopp

– Jeg har vært redd, ja. Men det er viktig å utfordre seg selv litt, sier Falla til VG.

Om en drøy uke, torsdag 25. februar, er hun tittelforsvarer på VM-sprinten i Oberstdorf. Tar hun gullet blir hun verdensmester på sprint for tredje gang på rad. Siden forrige gull har hun prøvd noe helt nytt.

– Jeg har gått på fallskjermkurs. Jeg har 13 hopp alene. Så jeg er veldig fersk, sier Falla.

les også Nådeløs dom for sprintdamene før VM: – Ane og Maiken er dømt til å tape

Det er to år siden hun møtte kjæresten Aleksander fra Elverum. Han er en lidenskapelig fallskjermhopper.

– Aleks drar meg med på ting som jeg ikke hadde gjort dersom jeg ikke hadde møtt ham. Det er inspirerende å lære noe nytt. Jeg skulle ønske jeg hadde gjort det tidligere, sier den regjerende sprintverdensmesteren.

30-åringen har hele 51 pallplasser på sprint i verdenscupen, 21 av dem seirer. Hun ble olympisk sprintmester i 2014.

Men da fallskjermkurset var over forsto hun at det hun hadde vært med tross alt kan være litt farlig.

– Vi var syv personer på kurset, etterpå var to på krykker. Det er jo litt skader i fallskjermhopping. Jeg var ikke helt klar over at man for eksempel kan lande i skogen når man er fersk. Vi var litt uheldige med værforholdene. Men det gikk bra. Det høres kanskje litt dristig ut, sier Falla og ler.

Maiken Caspersen Fallas enorme merittliste: VM 2019: Gull, sprint. Bronse, lagsprint med Ingvild Flugstad Østberg. VM 2017: Gull, sprint. Gull, lagsprint med Heidi Weng. Gull, stafett. VM 2015: Gull, lagsprint med Østberg. Bronse, sprint. VM 2013: Bronse, sprint. VM 2011: Bronse, lagsprint med Astrid Uhrenholdt Jacobsen. OL 2018: Sølv, sprint. Bronse, lagsprint med Marit Bjørgen. OL 2014: Gull, sprint. Seks NM-gull på sprint (2021, 2020, 2017, 2014, 2013, 2012).

Debuterte i verdenscupen i Ruka (Finland) i november 2008, ble nummer 22 på sprinten. Vis mer

KONGEPOKAL: Maiken Caspersen Falla ble norgesmester på sprint i Granåsen i januar. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hun har hatt en blytung oppladning til sesongen, og det stoppet ikke der. Første verdenscuphelgen røk. Kroppen ville ikke. Etterpå sa Norge nei til mer verdenscup på grunn av coronaviruset. Derfor var gleden enorm da hun vant NM-sprinten og kongepokalen i Granåsen i januar.

– Jeg har det veldig bra om dagen. Jeg har det bra utenfor idretten. Om jeg bare skulle lagt meg på sofaen etter alle de tunge øktene, så hadde jeg ikke hatt det bra, sier Falla.

Skal bygge drømmehuset

Og nå har kjæresteparet et nytt stort prosjekt sammen. I fjor kjøpte de tomt i Elverum. Nå skal de bygge hus.

les også Dette er langrennsløperne som skal til VM

HER SKAL DET BYGGES: Maiken Caspersen Falla står på tomten hun kjøpte sammen med kjæresten Aleksander Gjelseth i Elverum i fjor. Foto: PRIVAT

– Det blir et fantastisk kult funkishus. Det er veldig gøy. Vi planlegger byggestart i april. Det er i samarbeid med Mesterhus Innlandet. Jeg skal dele mye av prosessen i sosiale medier, så det er bare å følge med, sier Falla begeistret.

Hun kommer fra Fetsund på Romerike, bor i Lillehammer og har konkurrert for romeriksklubben Gjerdrum IL. Men med byggeplaner har hun byttet klubb til Strandbygda IL. Hun har allerede tatt et NM-gull for Elverums-klubben. Senere i år er målet å vinne NM-gull med Johanne Harviken på lagsprinten.

– Hvilket rom blir det viktigste i huset?

– For meg er det et stort treningsrom, for Aleks er det garasjen. Det er virkelig en drøm å bygge eget hus. Aleks har hovedansvaret for det enn så lenge, hjernen min er mest på trening, svarer Falla.

les også Falla stoppet av legen før verdenscuprenn: – Dette går ikke

SÅ GLAD: Maiken Caspersen Falla tok OL-gull på sprint foran Ingvild Flugstad Østberg (t.v.) og Vesna Fabjan fra Slovenia i Russland i 2014. Foto: Lise Åserud / NTB

30-åringen har opplevd mye i skisporet. Hun ble vraket fra lagsprinten i OL noen dager etter at hun tok gull på sprinten i Sotsji i 2014. Ingvild Flugstad Østberg ble valgt til å gå sammen med Marit Bjørgen. Mange ville antageligvis blitt rasende etter en slik vraking. Men Falla har et lagvenninnehjerte av gull.

– Jeg hadde jo vunnet OL-gull. Det er fortsatt det største i karrieren min syv år etterpå. Det var «all-time high» for meg. Jeg var fornøyd uansett, jeg hadde toppet livet. Men i ettertid er det litt kjipere. Et OL-gull henger høyt. Men jeg fikk min revansj, jeg tok VM-gull på lagsprinten året etter, sier Falla.

Da var det hun som vant med Østberg. To år etter tok hun et nytt VM-gull på lagsprint. I Lahti i 2017 var Heidi Weng sprintmakker. Falla har vunnet medalje i alle mesterskap siden VM i Oslo i 2011.

Vil vurdere ski-fremtiden

Nå kan det hende hun snart er mett. Etter hver sesong har Falla tatt en vurdering på om hun skal fortsette. Om noen uker skal hun ta den vurderingen nok en gang.

– Om jeg legger opp etter denne sesongen, så er det ikke tungt at det kommer et OL neste år. Jeg har allerede vært med i mange. Jeg begynner å se at kroppen blir mettet av all treningen. Og sprint med mine luftveier, så er det begrenset hvor lenge man kan prestere på et så høyt nivå. Jeg har oppnådd det jeg har drømt om, sier Falla.

Men finner hun glede, motivasjon og mulighet, så tar hun en sesong til. Iallfall.

Humøret var så godt at Falla ble flau av seg selv etter VM-gullet for to år siden:

– Jeg har ingenting å bevise

Falla har ni VM-medaljer. Fem av dem gull. Hun «mangler» faktisk sølv. Hun reiser til Oberstdorf som tittelforsvarer vel vitende om at amerikanere, sveitsere, slovenere og mange sultne svenske damer som Linn Svahn, Maja Dahlqvist, Jonna Sundling og Emma Ribom vil vippe henne ned fra tronen. 30-åringen er Norges eneste medaljehåp på sprintpapiret. Hun syns ikke at det ansvaret tynger.

– Jeg har vunnet før, jeg har ingenting å bevise. Jeg vet at jeg kan. Jeg vet at jeg er mentalt og fysisk i stand til å vinne. Og i Oberstdorf har jeg alt å vinne. Jeg har et håp, ellers hadde jeg heller tatt meg en ferie, sier Falla.

PS! Dette er etter all sannsynlighet damene som skal gå sprinten i VM: Falla (tittelforsvarer), Anna Svendsen, Ane Appelkvist Stenseth, Lotta Udnes Weng og Tiril Udnes Weng.