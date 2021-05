SLO GJENNOM: Harald Østberg Amundsen har en strålende sesong bak seg. Landslagstrener Eirik Myhr Nossum har omtalt Amundsen som «den nye vinen». Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Kometen vil bli som Klæbo og Bolsjunov

Harald Østberg Amundsen fikk gjennombruddet sist vinter, og gikk seg inn på landslaget. 22-åringen har som mål å bli «komplett» som Johannes Høsflot Klæbo (24) og Aleksandr Bolsjunov (24).

Av Herman Folvik

Publisert: Nå nettopp

– Det er noe jeg har drømt om. Det er kjempestort for meg. Elitelaget er et steg opp på alle måter. Jeg må være forberedt på endringer og mye høyere forventninger. Jeg er stolt av at jeg kommer meg inn, og føler det er fortjent, sier Amundsen til VG etter at landslagsplassen er sikret.

Uttaket:

Menn, elite: Harald Østberg Amundsen (Asker), Hans Christer Holund (Lyn), Emil Iversen (Varden Meråker), Simen Hegstad Krüger (Lyn), Martin Løwstrøm Nyenget (Lillehammer), Sjur Røthe (Voss). Menn, sprint: Pål Golberg (Gol), Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Sindre Bjørnestad Skar (Bærums Verk og Hauer), Håvard Solås Taugbøl (Lillehammer), Erik Valnes (Bardufoss og omegn). Kvinner, elite: Maiken Caspersen Falla (Strandbygda), Helene Marie Fossesholm (Eiker), Therese Johaug (Nansen), Anne Kjersti Kalvå (Lundamo), Mathilde Skjerdalen Myhrvold (Vind), Ane Appelkvist Stenseth (Grong), Anna Svendsen (Tromsø), Heidi Weng (BUL), Lotta Udnes Weng (Nes), Tiril Udnes Weng (Nes), Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik). Vis mer

Han viste styrke mot norgeseliten tidlig på vinteren og fikk VM-debuten. Der ble det bronse på 15 kilometer fri, en øvelse som er blitt kjent som Asker-mannens spesialitet.

– Vi trengte en ny mann til å koke kaffe om morgenen. Og det vet jeg Harald kan, sa landslagstrener Eirik Myhr Nossum spøkefullt etter uttaket.

– Jeg likte veldig godt det jeg så i sesongen som var. Han var stabil fra første stavtak og imponerte meg vanvittig med det han gjorde i VM. Det er en jeg forventer meg mye av, sa Nossum mer alvorlig.

Amundsen håper å markere seg på distanselagets samlinger og økter.

– Jeg tror jeg har litt mer fart i kroppen og litt mer fart i sprint enn et par av de andre der, så jeg håper jeg kan bidra med trøkk i gruppen. På klassisk rulleski er jeg ganske sterk. Jeg håper det løsner på ski også, sier Amundsen.

Han vil ikke bli sett på som en skøytespesialist som kun kan hevde seg på lengre distanser.

– Jeg trener like mye i klassisk som skøyting. Jeg vil gå alt fra sprint til femmil, litt som Klæbo og Bolsjunov, og må bare jobbe hardt. Jeg har virkelig lyst til å bli en utøver som kan kjempe i skitourer.

– Hva tror du om eget potensial i sprint?

– Å slå Klæbo i sprint skal holde hardt, men jeg håper jeg kan nærme meg han en del slik at jeg kan være med å kjempe i toppen på skitourer.

Han vet at det blir knallhardt å sikre seg OL-plass til vinteren der Norge kun kan sende åtte løpere.

– Det er liten tropp og nåløyet blir trangt, men jeg tror jeg kan ta et stort steg som gjør at jeg kan være med der. Jeg håper å vise meg frem såpass i Tour de Ski at jeg kan bli med i OL-troppen, sier Amundsen.

Asker-gutten er klar over at han får en annen status og at det hjelper økonomisk å ha rykket opp fra rekruttlandslaget.

På kvinnens rekruttlandslag er tvillingsøsteren Hedda.

– Vi har vært på samme lag og mange samlinger sammen. Det har blitt mange treningsøkter med hverandre, men det var litt mer da vi var yngre, sier Amundsen.