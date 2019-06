RULLET PÅ OSLO VEST: Johannes Høsflot Klæbo under prologen på torsdagens sommerskishow. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Klæbo om manglende avtale: – Vi er på god vei

HOLMENKOLLEN (VG) Johannes Høsflot Klæbo (22) sier minst mulig om hvorfor landslagsavtalen lar vente på seg, men tror ting løser seg raskt.

– Det har ikke så mye å si. Vi er på god vei. Utover det har jeg ikke så mye mer å si. Vi har mål om å bli enige ganske kjapt, sier den regjerende sprintmesteren i både OL og VM etter sommerskishowet i høsttemperatur i Holmenkollen torsdag kveld.

Egentlig var fristen idet ny langrennsesong startet, altså 1. mai. Så ble den skjøvet til 10. juni. Ti dager senere har Klæboene og Norges Skiforbund fortsatt ikke kommet til enighet.

Bruker gammel avtale

Løsningen inntil videre – som gjør at Klæbo kan gå renn og delta på samlinger – blir at de viderefører landslagsavtalen 22-åringen hadde forrige sesong.

– Sånn sett har vi en avtale. Begge er enige om at avtalen som vi brukte i fjor, kan løpe inntil videre, sier langrennssjef Espen Bjervig og opplyser at de nå ikke har gitt Klæbo en frist.

Ifølge Bjervig har samtlige andre landslagsløpere har signert. Therese Johaug sier hun skrev under omtrent med én gang:

– Opplever du Klæbo som ikke-forhandlingsbare på det de ønsker?

– Nei, ikke i det hele tatt. Vi har god dialog, svarer Espen Bjervig og hevder de ikke er langt unna enighet.

Til hva partene tolker forskjellig, sier langrennssjefen at han ikke kan være konkret.

– Jeg kan ikke gå inn på personlige avtaler. Men det handler om når man er skiløper og når man ikke er skiløper. Når man eier egne rettigheter og når man er forpliktet til å stille opp, beskriver Bjervig.

Johannes Høsflot Klæbo henviser til pappa Haakon Klæbo om hvordan de planlegger å skille landslagsløperen og privatpersonen.

– Hvis du spør fader’n, så har han gode svar på det. Der har jeg meldt meg ut, sier 22-åringen som ikke markerte seg særlig høyt på resultatlisten i jaktstartsprinten i Holmenkollen-showet (nummer 14), der Sindre Bjørnestad Skar var raskest blant gutta, mens Therese Johaug vant kvinneklassen.

Klargjør avtaleverket

Bjervig innrømmer riktignok at avtaleverket til skiforbundet kan bli enda klarere. Og at det jobbes med nå.

– Det er komplekse greier, så derfor bruker vi god tid på det, sier Bjervig.

Også Emil Iversen var sikker på landslagsfremtiden og skrev under kjapt, selv om han påpeker at noe kan bli bedre.

– Det er ting på markedsrettigheter og privat setting der det er mulig å finne større spillerom. Men jeg har til smør på brødskiva og er egentlig fornøyd. Orker ikke bruke for mye tid på, sier Iversen – som for øvrig fleiper med at han er fra bygda og skriver under på alle papirer som legges foran ham:

