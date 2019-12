HJEMME PÅ GÅRDEN: Ari Behn på besøk hos Therese Johaug i Dalsbygda i forkant av 2013-sesongen. Foto: Goodwill/LØYPE!

Therese Johaug ble portrettert av Ari Behn: – Han satte sine spor

LENZERHEIDE (VG) Therese Johaug (31) forteller at det var stort å bli portrettert av Ari Behn hjemme på gården i Dalsbygda. Hun syns det er ufattelig trist at forfatteren og kunstneren nå er borte.

Det var før 2013-sesongen at skistjernen fikk besøk hjemme i Dalsbygda av Ari Behn, som døde 1. juledag. Da ble hun portrettert i Skiforbundets eget magasin «Løype» under overskriften «Forfatterprinsen og skiprinsessen», og Johaug sier besøket satte spor.

Utdragene fra teksten som gikk sin seiersgang viste at Behn helt tydelig lot seg fascinere av skiløperen fra landsbygda.

«Hun er slik Gud skapte kvinnen. Perfekt. Åpen og hemmelighetsfull. Målrettet og avslappet. Gal nok til å trene 950 tøffe, intense timer hvert år», skrev blant annet Behn om Johaug.

GÅR TOUR DE SKI: Therese Johaug før starten av årets Tour de Ski i Sveits. Foto: Terje Pedersen

1. juledag valgte kunstneren, forfatteren og eks-mannen til prinsesse Märtha Louise å avslutte sitt eget liv.

– Det er ufattelig trist det som har skjedd. Jeg tenker veldig på familien og ungene hans. Han var seg selv og var en veldig fin person, sier Johaug etter det første rennet i Tour de Ski der hun vant etappen i Lenzerheide.

Behn gjorde inntrykk på Johaug og hun forteller at besøket fra kjendisen, som da var en del av kongefamilien, var en stor opplevelse.

– Da han kom til gården hjemme i Dalsbygda var det stort for både mamma, pappa og meg, det å kunne ha han der, sier Johaug.

Magasinet til Norges Skiforbund der Johaug fikk besøk av Ari Behn. Foto: Faksimile

Hun har møtt kongefamilien mange ganger, blant annet da hun ga Kong Harald den berømte klemmen etter VM-gullet i 2011.

Siden har hun møtt Kong Harald og Dronning Sonja etter triumfer både i Holmenkollen og i mesterskap. Kongefamilen mottok dødsbudskapet til Behn med stor sorg.

Besøket i Dalsbygda var eneste gangen hun fikk møtt Behn, men det ga varige minner.

– Han satte sine spor, sier Johaug.

Behn skrev også om Johaug i etterkant av besøket i Dalsbygda at «Vi elsker Therese. Alle menn i Norge vil gifte seg med en sånn jente».

Siden denne omtalen fra Behn har Johaug vært gjennom flere oppturer og nedturer i livet. Lørdag hentet hun en ny triumf i Sveits:

Johaug smiler av den rosende omtalen hun fikk av Behn. Møtet med den nå avdøde Behn fikk henne til å tenke litt ekstra da det tragiske budskapet om bortgangen til forfatteren, kunstneren og den tidligere mannen til prinsessen ble kjent.

– Det er vanvittig. Jeg ble sjokkert da vi leste det i media, sier Johaug.

Ari Behn bisettes fra Oslo Domkirke fredag 3. januar klokken 13. Det har blitt opplyst at bisettelsen vil være åpen for alle.

Familien har i ettertid av Behns bortgang takket for de mange rosende ordene og støtten fra folk.

– Familien har bedt meg videreformidle at de er enormt takknemlige for den overveldende støtten og alle kondolanser de har fått i denne tøffe tiden, heter det i en uttalelse fra familien sendt til VG av Geir Håkonsund, som har fungert som manager for Ari Behn, fredag kveld.

– Det varmer å se at Ari har betydd så mye for så mange, heter det videre.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse kan nås på 116 123. Røde Kors kan ringes på 80033 321. Kirkens SOS: 22400040.

