Iversen reiser hjem fra Tour de Ski: - Tungt å innse

LENZERHEIDE (VG) Emil Iversen (28) må reise hjem fra Tour de Ski. Det bekrefter Skiforbundet søndag ettermiddag.

Skiforbundet skriver i en melding at han reiser hjem til Norge søndag kveld.

– Det er ingen vits å delta i Tour de Ski og være 98 prosent, sier Emil Iversen i meldingen.

– Det er tungt å innse at årets målsetting om å kjempe om en sammenlagtplassering i verdenscupen nå ryker. Men det kommer mange fine skirenn fremover, deriblant SkiTour2020, hvor jeg håper å slå sterkt tilbake, sier Iversen.

Hjemreisen skjer etter at Iversen ikke følte seg bra tidligere på dagen:

– Jeg har ikke følt meg bra i dag. Det er kjedelig, sier Emil Iversen til VG og flere medier etter sin kvartfinale-exit der han ble klart sist i sitt heat.

Senere vant Johannes Høsflot Klæbo sprinten i Tour de Ski i overlegen stil. Før Tour de Ski var Emil Iversen en av favorittene til å kjempe om sammenlagtseieren. Og Iversen ligger på 2. plass i verdenscupen sammenlagt så langt denne sesongen.

Han dro rett til legesjekk etter rennet der situasjonen hans skulle avklares.

– Jeg er dau i kroppen og unormalt daff, sa Iversen før han skulle møte landslagslege Remi Andersen.

Han påpekte da at han ikke er noen lege, men at han helt klart ikke følte seg bra.

– Det går an å føle seg tung. Jeg prøver i alle fall. Så får jeg ikke mye gode svar. Da er det litt bekymringsverdig for min del. Det er det, sier Iversen.

Han hadde hatt en dårlig natt og sov dårlig etter at han følte seg meget bra på lørdagens åpningsetappe.

– Nå ser jeg ikke så lyst på det, sier Iversen.

Tour de Ski fortsetter etter en hviledag for løperne mandag med intervallstart og jaktstart i italienske Toblack tirsdag og onsdag. Iversen var meget usikker på om han måtte kutte touren allerede etter sprinten på tross av hviledagen mandag.

I fjor dro Iversen hjem fra Tour de Ski, for å lade opp til viktige renn som skulle sikre VM-uttaket i steinhard konkurranse med lagkameratene. Nå ble situasjonen en annen.

– Hvis jeg bryter fordi jeg er i dårlig form i år da er på en måte sesongen min ødelagt. Det vil være en ganske tung kamel å svelge. Da vil jeg trenge noen dager for meg selv. Men jeg skal ikke si at det er avgjort ennå. Men jeg kan i alle fall si at det er en litt unormal dag i dag, sa Iversen tidligere i dag

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum hadde ikke rukket å prate med Iversen etter målgang, da han møtte pressen.

– Jeg vet at han var litt slækk i natt ja. Vi får ta en vurdering etterpå. Det er hviledag i morgen, sier Nossum som sier at Iversen og landslagslegen har en god dialog når det gjelder problemet og han også skal koble seg på det.

Han sier at det alltid er frykt for at sykdom skal spre seg i laget.

– Det frykter man alltid uavhengig av ham. Det er det vi helst vil unngå til enhver tid. Ikke bare i konkurransesesongen men også i treningssesongen. Da er sykdom og skader vår verste fiende, sier Nossum, som også har lagt merke til at det har vært flere forfall grunnet sykdom inn mot og under Tour de Ski.

Publisert: 29.12.19 kl. 14:29 Oppdatert: 29.12.19 kl. 15:27

