JOBBET MED OVERKROPPEN: Fysioen Megan Stowe forteller at hun og Johannes Høsflot Klæbo har prøvd å utvikle fleksibiliteten og styrken i overkroppen.

Slik utvikler fysioen superkroppen til Klæbo

PLANICA (VG) Johannes Høsflot Klæbo (26) fryktet at VM-sesongen kunne ryke på grunn av en trøblete hamstring. Med fysioterapeuten Megan Stowe har problemet blitt borte, og duoen har også jobbet med overkroppen.

– Forskjellen fra vi begynte i høst er markant. Han har så mye mer fleksibilitet og styrken hans er bedre. Hele kroppen hans er mer balansert med mer styrke i de mest relevante musklene for ski, sier Stowe til VG etter lagsprinten Klæbo og Pål Golberg vant.

Baksiden av låret plaget trønderen fra juli til begynnelsen av sesongen. Faktisk var det så ille at Klæbo mente det var en sjanse for at hele VM-sesongen kunne ryke få dager før vinterens første renn i november.

I fire perioder gjennom høsten og vinteren har Klæbo betalt av egen lomme for at fysioterapeuten Megan Stowe har kommet fra USA til Europa for å behandle ham. Hun jobbet i en årrekke med NBA-laget Milwaukee Bucks (basketball).

1 / 2 Johannes Høsflot Klæbo med far Haakon og fysioen Megan Stowe etter en treningsøkt på VM-stadion. Megan Stowe. forrige neste fullskjerm Johannes Høsflot Klæbo med far Haakon og fysioen Megan Stowe etter en treningsøkt på VM-stadion.

Hamstringen har de fått orden på, Klæbo har tatt to gull og ett sølv hittil i VM, samt vunnet Tour de Ski og 14 seirer verdenscuprenn (delt rekord på en sesong).

Den siste tiden har Stowe og Klæbo begynt å utvikle også andre deler av kroppen hans, det viktigste arbeidsverktøyet sammen med skiene han har under benene.

– Vi har jobbet mye med brystmusklene, den brede ryggmuskelen og rotatormansjetten (muskelgruppe i skuldrene). Han er veldig stiv i brystmusklene og han har ikke så mye styrke i ryggmusklene. Så vi har jobbet mye med funksjonell styrketrening for ryggen, sier Stowe.

– Vi ser på en total med tanke på hvordan man kan bli en bedre skiløper. Da må man begynne et sted. Foreløpig er det fortsatt mest fokus på hamstringen, så får vi se om det kan bli mer aktuelt med flere deler etter sesongen, sier Klæbo.

UTSIKTEN TIL KONKURRENTENE: Kun fem løpere har klart å slå Johannes Høsflot Klæbo denne sesongen. Stort sett har han vist dem ryggen i vinter.

Mandag dro hun tilbake til USA etter å ha vært med trønderen i rundt to uker. På utøverhotellet over grensen i Italia har Skiforbundet satt av et eget rom hvor duoen har vært daglig.

– Har du en muskel som er veldig stiv, får du ikke nok blod og oksygen i den. Da har du ikke mulighet til å få mye styrke ut av muskelen. Ved at han har fått bedre mobilitet, har han fått mer styrke, forklarer Stowe.

Hun påpeker at muskelen mellom skuldrene, som heter interscapular, alltid er i en «forlenget posisjon» på grunn av skigåingen.

– Ved å få bedre stabilitet i disse musklene, unngår du å bruke nakken og skuldrene for mye. Vi har finpusset mange muskler som vil gi ham bedre balanse, og det hjelper med å unngå enhver form for belastningsskader, sier Stowe.

GOD START: Johannes Høsflot Klæbo har blitt verdensmester i sprint og på lagsprint i Planica. På 30 km med skibytte ble det sølv. 15 km fri, stafett og 50 km klassisk gjenstår.

– Hvordan vil du beskrive kroppen hans som idrettsutøver?

– Kroppen hans er veldig sterk og rask. Han restituerer så mye kjappere nå.

Da fysioen kom for to uker siden masserte hun dypt frem til musklene begynte å slappe av, mens i konkurranseperioden har hun jobbet mer forsiktig i «overflaten».

– Jeg følte han ble sur på meg fordi jeg presset hardt og han slo hodet i massasjebenken fordi han ikke ville banne og si stygge ord. Han hadde så mye smerte, sier Stowe og ler.

– Hvordan er Klæbo å jobbe med sammenlignet med andre store stjerner du har jobbet med, basketstjernen Giannis Antetokounmpo basketstjernen Giannis AntetokounmpoRegnes som en av verdens beste basketspillere, 211 centimeter høy og kjent for enorm fysikk. Har kallenavnet «Greek Freak». for eksempel?

– Johannes er den mest profesjonelle. Han er så disiplinert med søvn, trening og ernæring. Og så smart. Han er som en svamp. Han ønsker å lære og utvikle seg.

Etter VM og sesongen er over, skal de se på hvordan samarbeidet vil bli fremover.

– Hun er den jeg har møtt med mest kunnskap når det kommer til sånne ting. Jeg er veldig fornøyd og heldig som har truffet Megan. Hun har virkelig lidenskap for dette, sier Klæbo.