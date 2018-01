OL-SPØRSMÅL: Langrennssjef Vidar Løfshus utelukker ikke at Petter Northug blir tatt ut til OL, selv om rennene i Planica ryker. Her er de sammen i OL i Sotsji i 2014. Foto: Delebekk, Bjørn S.

Løfshus utelukker ikke å ta ut Northug til OL på «skjønn»

Publisert: 15.01.18 16:20

LANGRENN 2018-01-15T15:20:56Z

Tre nye langrennsherrer er OL-klare. Sykdomsplagede Petter Northug (32) må foreløpig nøye seg med å være uttatt til verdenscup i Planica, men kan bli tatt ut til OL uansett om han går eller ikke.

– Planica er absolutt siste mulighet for Petter å kvalifisere seg. Hvis ikke må vi ta han ut på «skjønn». Da blir veien til OL lengre, sier Vidar Løfshus, langrennssjef til VG.

Northug er tatt ut i troppen til verdenscuprennene (15 km og sprint) i Planica førstkommende helg, men er plaget av sykdom og det spørs om han kommer seg i form til å gå .

– Vi håper virkelig at han kan gå i Planica. Vi ønsker at han kan få vist seg fram og bevise at han har noe i OL å gjøre. Det er litt usikkert nå. Forkjølelsen sitter litt i ennå, sier Løfshus, som ber om pallplass for å dele ut en OL-billett til Northug.

– Vil ikke avskrive «skjønn»

– Det lukter at det må bli en pallplass. Men vi må se litt an hvordan de andre norske gjør det også. Så får vi se hvordan det ender. Men etter Planica er det ikke noen andre renn til å gå seg inn på laget. Da må det bli på «skjønn», forteller Løfshus.

– Er det aktuelt å ta Northug ut på «skjønn»?

– Ja, jeg vil ikke avskrive det. Hvis han viser form fremover så har vi muligheten til å ta ut 12 herreløpere. Så vi vil ikke stenge døren for det, svarer Løfshus.

Tore Øvrebø, toppidrettssjef, er mannen som har siste ord i et OL-uttak.

– Petter har muligheten i Planica fremdeles, så det er helt i hans hender. Jeg synes Skiforbundet har gitt han en god sjanse til å vise seg fram, sier Øvrebø.

– Er det aktuelt for deg å ta ut Northug på «skjønn»?

– Vi forskutterer ikke et uttak. Nå må vi se hvordan de siste går, sier Øvrebø, som ikke vil kommentere om han har tenkt tanken eller diskutert muligheten med noen.

Krogh, Dyrhaug og Tønseth til OL

Kriteriene fra Olympiatoppen for å bli tatt ut til OL er en topp seks plassering eller to topp 12-plasseringer i verdenscup under OL-sesongen. De består ikke Northug før Planica-rennene og «skjønn» vil være siste utvei.

Northug ble syk før NM på Gåsbu og er bare i lett trening foreløpig. Trener Stig Rune Kveen opplyser i en pressemelding via Skiforbundet at Northug ikke er hundre prosent frisk, men på bedringens vei.

Mandag ble Didrik Tønseth , Niklas Dyrhaug og Finn Hågen-Krogh med i OL-uttaket. Fra før er Martin Johnsrud Sundby, Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund og Johannes Høsflot Klæbo tatt ut.

– Det er tre nye løpere som vi mener viser medaljesjanser, sier Løfshus.

– Niklas er en av de aller beste fem mil-løperne. I tillegg kan han gå både skiathlon og stafett. Krogh har svingt mye i vinter, men har vær bra i fristil og har vist stigende form, vurderer Løfshus videre.

Siste uttaksdato er 23. januar. Da skal først og fremst sprintere tas ut.