TAKTIKKMØTE: I den siste svingen inn mot oppløpet gikk de norske løperne flere ganger gjennom de siste avgjørende detaljene flere ganger dagen før VM-sprinten torsdag. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Her legger Klæbo og sprinterne gullplanen

SEEFELD (VG) Johannes Høsflot Klæbo (22) tok føringen da han og lagkameratene gjorde de siste avgjørende forberedelsene før kampen om VM-gullet. Nå varsler sprinttrener Arild Monsen at løperne må være topp tre inn på oppløpet for å vinne sprinten.

Publisert: 21.02.19 05:10







VG var tilstede da Klæbo, de tre andre på sprintlaget og reserven Eirik Brandsdal flere ganger samlet seg i siste sving inn mot oppløpet og andre steder i løypa, dagen før VM-sprinten i Seefeld. For torsdag kan det første VM-gullet avgjøres nettopp der. Klæbo pekte mot siste utforbakke og utover den nokså korte innspurten der løperne kommer susende inn mot de siste hundre meterne mot mål.

SKI-VM: Se VM-programmet og få siste nytt her

– Det er én, to, tre som gjelder, sier sprinttrener Arild Monsen da VG spør ham om løpernes diskusjoner foregikk på det avgjørende punktet.

At det kan gå ille underveis var det flere beviser på onsdag:

Flere ganger kjørte de norske løperne utforbakken i høy fart og testet oppløpet som er blitt heftig diskutert i forkant av mesterskapet, på grunn av kombinasjonen «svært høy fart» og «kort lengde».

– Nummer én, to og tre inn på oppløpet kan bytte innbyrdes siden oppløpet ble forlenget. Det er utrolig hva 60–70 meter betyr. For nå har vi gått et stykke inn på sletta før vi møter hundremetersmerket, sier Monsen.

Bestill VGs VM-magasin og få levert i din postkasse

Han er klar på at man er nødt til å legge en strategi før finalene for å lykkes. Hva den går utpå, ville han ikke utlevere. Han påpekte også at sprinterne vil komme opp i hastigheter rundt 60 kilometer i timen før avgjørelsen faller.

HØY FART: Johannes Høsflot Klæbo leder an foran de norske løperne på toppen av den siste utforkjøringen inn mot det korte oppløpet, under trening. I enden av den innspurten skal medaljene deles ut. Foto: BJØRN S. DELEBEKK / VG

Til svenske Aftonbladet fortalte en svensk leder at de ble jaget med høygafler av private eiere da de skulle sjekke ut det nye oppløpet i sommer. Det ble forlenget med i underkant av 40 meter etter prøve-VM. For etter kritikk av hvordan løpene måtte avgjøres, ble et hus i enden av oppløpet revet for å forlenge innspurten.

Landslagsløperen Mari Eide mente likevel at hun hadde sett Klæbo rykke forbi de andre, selv etter å kommet sist ned den siste bakken under trening.

les også FIS-presidenten etter kritikken: – Pattaya er ikke bare sexturisme

– Det er klart jeg har vært heldig med skiene, sier Klæbo, som ikke ville gå med på at han hadde gruset lagkameratene på spurttrening.

– Hvor langt bak kan du ligge bak inn på oppløpet og fortsatt vinne VM-sprinten?

– Jeg tror ikke man kan være så langt bak. Jeg tipper at man kanskje kan være tre eller maks fire inn på oppløpet, sier Klæbo.

Samtidig skapte konkurrentens rap reaksjoner i Seefeld:

Russlands trener Markus Cramer mener overfor VG at det korte oppløpet nå favoriserer Klæbo og gjør det klart at han selv fortsatt ikke liker innspurten. Derimot studerer han og de russiske løperne hvordan Klæbo løser det.

– Vi ser veldig mye på video av han for å lære oss hvordan vi kan slå ham. I går så vi på videoer av sprinten her i fjor. Og vi ser at han er bedre på mange små ting. Det er mange små ting tilsammen som gjør at han er raskere, sier Cramer.

NRK-ekspert Fredrik Aukland gir imidlertid tid ikke Cramer støtte på at den korte innspurten nødvendigvis gir Klæbo noen spesiell fordel.

– Det er egentlig på vei inn til oppløpet Klæbo er god, i de svingene. Han er så ekstremt god i utforkjøringene at han kan få større fart inn på oppløpet enn konkurrentene. Men på selve oppløpet tror jeg Ustjugov kan matche Klæbo på maksfart, sier Aukland.