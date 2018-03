Nå må Kollen-festen på rehab

Publikum i Holmenkollen er både arrangørens beste venn og verste fiende. Nå er dessverre grensen passert for hva som er idrettsfesten verdig.

Ingen vil ha en kald og klinisk Kollen-lørdag.

Det er hele sjarmen ved folkefesten at det myldrer av folk, og at disse er i så godt humør at hele arrangementet oser av liv og røre.

Derfor elsker utøverne å gå her.

Derfor vil publikum normalt gjerne komme tilbake.

Derfor er dette en happening folk bare må ha med seg.

Uten publikums ramme rundt løypene, hadde dette ikke vært i nærheten av å være så stas som det er.

Men så var det dette med balansegangen for når en fest bikker over, da.

Alle som har vært på party vet hvor fort stemningen kan bikke fra det som var veldig moro, til å bli et sammensurium av krangling, oppkast, vandalisme og påfølgende fylleangst dagen derpå.

Og det er faktisk en viss forskjell på hva voksne folk foretar seg på fester i private hjem eller i selskapslokaler, og hva det innebærer at et idrettsarrangement ender slik denne lørdagen kulminerte.

Stikkordene for politiets rapporter fra kaoset er skremmende lesning: Overstadig berusede tilskuere nekter å følge anvisninger, løper over T-banesporet, velter gjerder, er ufine mot politiet, slåss med hverandre og gjør det vanskelig for nødetatene å komme frem.

Nå er det selvsagt sånn at dette ikke gjelder det store flertallet som har tatt turen til Holmenkollen for å se på ski, i stedet for å drikke så mye man klarer så fort som mulig.

Men utbredelsen av fyllekulturen blant publikum har dessverre totalt sett eskalert til å bli et betydelig problem.

Og det på flere plan:

Det er alt annet enn greit at barn og unge blir vitne til dette.

Det er heller ikke særlig beroligende at politiet melder om at helt vanlige familiefolk er blant dem som har oppført seg slik det skisseres.

Det er et selvsagt et sikkerhetsmessig problem.

Syv skadde er akkurat syv for mye, i det som skal være en vennlig og hyggelig idrettsopplevelse.

Det skaper et betydelig omdømmeproblem for Kollen-arrangøren at fyll og kaos blir det etterlatte inntrykket av noe som egentlig skal være en superlørdag for idretten.

Også for norsk idrett som sådan er det uheldig å forbindes med et alko-sjøslag, som dette endte med å bli for litt for mange.

Dette er et tema det blir nødvendig å adressere langt tydeligere fremover, og det må tas en ordentlig diskusjon om hva som kan gjøres.

For det virker som promillenivået er et fenomen som har økt de siste årene, særlig i gratisområder, der veien er kort fra kjempetrykk under rennet til at gleden drukner i promille og aggressivitet.

Og selv om det har vært publikum som ikke bør kjøre bil med det første også ved arrangementer lengre tilbake i tid, er disse konsekvensene av inntaket en skremmende utvikling.

Mye av sjarmen forsvinner om alt ender med avsperringer, gjerder og forbud mot hvor folk kan få være.

Men jammen meg er det sjarmløst at en idrettsfest får ende på denne måten også.

Kollen-arrangøren tåler ikke så mange flere opplevelser som denne, og på et eller annet vis må deler av publikumskulturen på «rehab».

På Bislett snakket man om «te med noe godt i» i gamle dager. Det er noe ganske annet enn å drikke seg fra sans og samling i Holmenkollen, når man egentlig burde være der for å se verdens beste gå på ski.