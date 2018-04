UENIGHET: – Vi støtter selvfølgelig Takle Friis’ utspill (Coop); at det aldri er aktuelt å akseptere tøying av grensene vedrørende doping , sier Espen Bjervig i skiforbundet til VG. Her er han på et pressetreff i 2016. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Skiforbundet og Coop i strid om doping-punkt i sponsorforhandlinger

Publisert: 17.04.18 17:35

LANGRENN 2018-04-17T15:35:47Z

Mens Coop ønsket seg en mulighet til å avbryte sponsorkontrakten umiddelbart dersom en norsk utøver blir dopingtatt, ville Norges Skiforbund sikre seg med flere forbehold i avtaleteksten.

Det viser innholdet i flere avtaleutkast, sendt mellom Coop og skiforbundet, som VG er i besittelse av.

Før helgen ble det kjent at skiforbundet vraket en ferdigforhandlet sponsoravtale med Coop, og i stedet fortsetter samarbeidet med erkerivalen Norgesgruppen. Det har fått Coop-miljøet til å reagere voldsomt.

Det har også gjort fremtiden til Petter Northug, som gjennom mange år har samarbeidet med Coop, høyst usikker.

I forhandlingene mellom Coop og Norges Skiforbund var mulige brudd på dopingreglene et av de aller vanskeligste temaene:

Coop ville ha mulighet til å si opp en sponsorkontrakt umiddelbart i det øyeblikket en norsk utøver tester positivt.

Norges Skiforbund ønsket ikke å åpne for oppsigelse dersom ikke dommen var rettskraftig, eller at det ble konkludert med at utøveren hadde utvist ingen eller ubetydelig skyld.

– Det var tøffe forhandlinger, men vi var tydelig på at punktet var ufravikelig fra vår side, sier kommunikasjonsdirektør i Coop, Bjørn Takle Friis, til VG.

Johaug og Sundby

Butikkjeden vant frem i forhandlingene med skiforbundet. For i det siste avtaleutkastet, som var klar for signering idet skiforbundet trakk seg, er ordlyden i samsvar med det Coop ønsket seg.

Forskjellen i standpunkter er vesentlig:

Dersom skiforbundet hadde vunnet frem med sin ordlyd, ville hverken dopingsakene til Therese Johaug eller Martin Johnsrud Sundby gitt grunnlag for at sponsoren kunne si opp avtalen. De to langrennsstjernene utviste nemlig såkalt «ubetydelig skyld».

I ytterste konsekvens ville dermed en dom på 24 måneders utestengelse ført til at sponsoren ikke kunne trekke seg fra avtalen.

I tilfellet til Johnsrud Sundby tok det attpåtil 18 måneder fra forseelsen skjedde til dommen ble rettskraftig etter CAS-behandling. I den perioden ville heller ikke Coop – om de hadde vært sponsor – hatt mulighet til å trekke seg ut.

– NSF-L (skiforbundet, langrenn) mente det var urimelig om Coop kunne si opp avtalen på et så enkelt grunnlag som at en utøver testet positivt på en B-prøve, og at skiforbundet dermed kunne miste inntektene sine, sier Bjørn Takle Friis.

Hans arbeidsgiver satt hardt mot hardt i forhandlingene:

– For Coop er det aldri aktuelt å akseptere tøying av grensene vedrørende doping, og på den måten kunne bidra til å flytte kultur og holdninger i en retning som hverken er sunne eller bærekraftige for idretten, sier Friis.

Ordknapp

VG har sendt en rekke spørsmål til administrasjons- og markedssjef Espen Bjervig i Norges Skiforbund i forbindelse med denne saken. Svaret er som følger:

– Vi støtter selvfølgelig Takle Friis’ utspill; at det aldri er aktuelt å akseptere tøying av grensene vedrørende doping, og på den måten kunne bidra til å flytte kultur og holdninger i en retning som verken er sunne eller bærekraftige for idretten.

– Utover dette ønsker vi ikke å uttale oss nærmere om interne saksdokumenter i en avsluttet forhandlingsprosess, skriver Bjervig.

– Aldri vært tema

Coop og Norges Friidrettsforbund inngikk nylig en omfattende sponsoravtale. Friidrettsforbundet har, i motsetning til skiforbundet, gått med på ordlyden Coop opprinnelig ønsket seg.

For i friidrettskontrakten heter det at «Coop har rett til å heve samarbeidsavtalen umiddelbart … … dersom en eller flere av utøverne i landslaget blir tatt for doping eller tilsvarende brudd på idrettens regelverk» .

Coop hevder at de aldri tidligere har opplevd lignende krav i kontakt med idrettsorganisasjoner, som det skiforbundet ønsket seg.

– Det har aldri vært tema. Alle har akseptert det vi anser som en standardklausul, sier Friis til VG.

– Dopingsaker er subjektive

Den nye avtalen mellom skiforbundet og Norgesgruppen strekker seg over tre år. Etter det VG har grunn til å tro, betaler Norgesgruppen drøyt ti millioner kroner per år for avtalen.

– Dopingsaker er subjektive og skjønnsmessige. Det er bare å se på hva som skjedde med Therese Johaug. Dersom vi mener at noen er helt uten skyld eller at tilfellet ikke har noen prestasjonsfremmende effekt, så ser vi annerledes på det enn hva tilfellet hadde vært dersom det var snakk om opplagt juks, sier styreleder i Asko – eid av Norgesgruppen – Torbjørn Johannson.

– Det ville nok Coop også gjort: De ønsket bare en mulighet til å si opp en avtale umiddelbart. Ikke en plikt?

– Jeg sitter ikke med formuleringene i avtaleteksten vår foran meg, men det står ingenting om at dommen må være rettskraftig i den kontrakten vi signerte med skiforbundet, sier den mektige næringslivslederen.