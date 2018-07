GODE VENNINNER: Vibeke Skofterud og Marit Bjørgen sammen på pallen under et renn på Beitostølen november 2007. Foto: Geir Olsen / VG

Bjørgen om Skofterud: - Jeg skjelver, er i sjokk og er fullstendig lamslått

Publisert: 29.07.18 16:38 Oppdatert: 29.07.18 17:00

Vibeke Skofterud (38) var blant Marit Bjørgens (38) aller nærmeste på langrennslandslaget. Slik beskriver og minnes hun sin gode venninne.

– Jeg skjelver, er i sjokk og er fullstendig lamslått over den forferdelige nyheten jeg fikk i dag. Kjære Vibeke, dette var altfor tidlig. Jeg er ufattelig glad for alle fine stunder vi hadde sammen. Tøff konkurrent i løypa, men aller viktigst den varmeste, snilleste, tøffeste og morsomste dama i verden.

Vibeke Skofterud * Født: 20. april 1980 (38 år) * Død: 29. juli 2018 * Idrett: Langrennsløper * Aktiv i kvinnelandslaget: 1999-2014 * La opp i august 2015 * Største meritter: OL-gull 4 x 5 km stafett (2010), VM-gull 4 x 5 stafett (2005 og 2011) og NM-gull sprint fristil (2002) * 15 pallplasser individuelt i verdenscupen (første i desember 2001, siste i desember 2012). * Skofterud ble søndag funnet død etter en vannscooterulykke i Arendal. * Kilde: NTB

– Fra OL-gull til plattfest

Slik åpner ski-dronningen Bjørgen den første delen av meldingen sendt ut på hennes vegne av Skiforbundet klokken 16.40 søndag ettermiddag.

Bare timer er gått siden politiet bekreftet at det var Vibeke Skofterud som ble funnet omkommet på øya St. Helena i Hovekilen ved Arendal. Hun ble meldt savnet 01.00 natt til søndag og funnet i 11.30-tiden.

Nå uttrykker Bjørgen enorm sorg. Langrennsdronningen fortsetter å fortelle om deres liv sammen:

– Det var aldri kjedelig rundt Vibeke og tomrommet etter henne blir stort og umulig å fylle. Vi har oplevd så mye sammen, fra OL-gull i stafett til plattfest hjemme i Trøndelag, og minnene kommer jeg til å leve på lenge, skriver hun - før hun avslutter:

– Mine tanker går i dag til familien og hennes nærmeste. Glad i deg Vibeke. Hvil i fred.

Fulgt hverandre lenge

De to har vært på lag sammen i mange, mange år. Skofterud ble tatt inn i landslagsvarmen allerede i 2000 - som 20-åring. Året etter fulgte talentfulle Bjørgen etter.

Siden har de fulgt hverandre i tykt og tynt. Den største triumfen de hadde sammen i skisporet kom i 2010. Da ble det stafettgull i OL i Vancouver. De ble også verdensmestere sammen i samme øvelse i Oberstdorf 2005 og Holmenkollen 2011.

– Helt uvirkelig

Ella Gjømle Berg (39) er født året før Vibeke Skofterud. Den tidligere landslagsvenninnen har problemer med å forstå at hennes venninne ikke lengre er i live.

– Det er helt uvirkelig, helt ubegripelig. At hun er død... Vibeke var bare en helt unik personlighet.

Det sier Ella Gjømle Berg til VG. Hun er født ett år før nå avdøde Skofterud, men de to ble en del av verdenscupsirkuset i langrenn samtidig, i år 2000.

– Det skjedde alltid noe ekstra rundt henne

– Hvordan var det å være på lag med Vibeke?

– Det var kjempegøy, for det skjedde alltid noe ekstra rundt henne. Hun lagde god stemning og var en fantastisk lagspiller. Man ble i godt humør bare av å være rundt henne, sier Gjømle Berg, som ble nevnt i samme åndedrag som Skofterud da kvinnene trengte ny landslagstrener etter forrige sesong .

Hun forteller at de to gjerne delte rom og dobbeltseng på tur med landslaget, og at de to flere ganger dro alene til Ramsau i Østerrike for å trene.

– Det var fantastiske dager. Det var kjempegøy å være med henne, for hun har et utrolig smittende humør, sier Ella Gjømle Berg.

– Blir glad bare av å se på henne

– Hvordan vil du huske henne?

– Som en veldig god venn og som en venninne jeg har satt stor pris på. Hun var en du visste at var der hvis det var noe, en du kunne snakke med om alt, sier hun, tydelig preget av den tragiske nyheten, og forteller at det bare er et par uker siden sist de to så hverandre.

Hilde Gjermundshaug Pedersen (53) var også en del av landslaget sammen med Skofterud. Hun er i sjokk over den tragiske nyheten.

– Jeg tenker, gode Vibeke, hvorfor? Hun var et fantastisk person, og vi hadde mange gode samtaler. Hun var en humørspreder og et jordnært menneske. Mine tanker går til kjæresten og familie, skriver hun i en sms til VG.

– Den tøffeste jenta jeg har møtt

Anders Aukland er også tidligere lagkamerat med Vibeke Skofterud. De to var en del av langløp-satsingen til Team Centric, som etter hvert ble til Team Santander.

– Det er tragisk og uvirkelig... Langrenns-Norge er i stor sorg, skriver han i en sms til VG.

– Som tidligere lagkompis i mange år var Vibeke den tøffeste jente jeg har møtt: dønn ærlig og hun spredte positivitet, guts og glede som ingen andre! En fantastisk person, og dette er bare så utrolig trist, fortsetter han.

– Et av mine forbilder

Dødsfallet til Skofterud har også blitt lagt merke til utenfor Norges landegrenser.

– Den tragiske nyheten kom som et sjokk for meg, skriver Charlotte Kalla i en uttalelse til Aftonbladet .

– Det kjennes ubehagelig og tungt å ta inn over seg at en slik livsglad, positiv og energifull idrettskamerat som Vibeke Skofterud ikke finnes lengre. Hun var et av mine forbilder da jeg kom inn på landslaget, fortsetter Kalla, og beskriver Skofterud som en gledesspreder som bidro til den gode stemningen i det norske laget.

– Det er med sørg i hjertet at jeg nå tenker på Vibeke og hennes nære og kjære. Hvil i fred, Vibeke, skriver Kalla.