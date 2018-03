Klæbo sikret sprintkula med 3. plass: - I praksis avgjort totalcupen også

Publisert: 03.03.18 14:54 Oppdatert: 03.03.18 16:02

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

LANGRENN 2018-03-03T13:54:00Z

LAHTI/OSLO (VG) Johannes Høsflot Klæbo (21) måtte ta til takke med 3. plass på sprinten i Lahti, men kan likevel juble for seier i sprintcupen sammenlagt.

Det selv om det gjenstår to sprintøvelser denne vinteren.

– Det er bra å vinne to år på rad. Det er ikke bare å komme og ta poeng. Det kjenner jeg i dag, sier Klæbo til VG.

Fakta Resultater 1. Federico Pellegrino

2. Gleb Retivyko

3. Johannes Høsflot Klæbo

4. Sindre Bjørnestad Skar

...

10. Emil Iversen

14. Gøran Tefre

15. Eirik Brandsdal

17. Finn Hågen Krogh

26. Pål Golberg

Klæbo trengte en fjerdeplass eller bedre i Lahti-kulden lørdag, og med sin første 3. plass for vinteren - for den etter hvert svært så seiersvante 21-åringen - var sprintkulen i boks.

Han er den første til å vinne sprintcupen to år på rad siden Emil Jönsson i 2010/11.

VG Live: Vi fulgte finalerundene her!

– Sprintsesongen hans har vært formidabel. Han kan ikke vinne hvert skirenn han går. Ingen er så gode, og i sprint er det ekstra små marginer. Det må ikke bli slik at vi skal bli misfornøyde når Johannes ikke vinner, sier sprinttrener Arild Monsen til VG.

Pellegrino: Klæbo er best uansett

Seier ble det til italienske Federico Pellegrino, og også russiske Gleb Retivykh var foran den 21 år gamle norske langrennskometen i en finale hvor det ble holdt lavt tempo lenge.

– Det er sikkert ting jeg burde gjort annerledes. Jeg ville kjempe om seieren, men i dag var jeg ikke god nok, sier Klæbo.

– Det var virkelig bra. Jeg vet at Klæbo er veldig sterk så jeg må ta muligheten når jeg kan. I dag hadde jeg veldig gode ski, sier Pellegrino til VG.

– Klæbo er den beste uansett, understreker han.

– Vi må nok si at Pellegrino fortsatt er verdens beste skøytesprinter, konstaterte Torgeir Bjørn på NRK etter at seieren var et faktum.

– Men Klæbo har i praksis talt også avgjort totalcupen. Det skal mye til om han ikke tar den nå, i sin andre sesong som senior, fortsetter Bjørn.

Skuffet Skar

Med seks distanser igjen før sesongen er over for denne gang har Klæbo 1112 poeng, 159 foran sveitsiske Dario Cologna og 177 poeng foran Martin Johnsrud Sundby.

– Det blir hardt. Det er viktige poeng som det skal kjempes om. Det er mange som vil gå fort, spesielt en Sundby, mener Klæbo.

Han tror ikke Sundby har gitt opp totalcupen - slik Vidar Løfshus, sportssjef, antydet .

– Det er mange poeng å kjempe om fortsatt. Det handler om å holde seg frisk og gå fort, så får vi telle opp til slutt, sier trønderen, som har nytt dager hjemme etter OL.

– Jeg kjenner det skal bli godt når siste renn er ferdig om to uker, forteller 21-åringen.

Sindre Bjørnstad Skar endte på plassen bak Klæbo i Lahti lørdag.

– Jeg fikk tidenes mulighet, men jeg klarte ikke ta vare på den. Det var synd, sier Skar til VG.