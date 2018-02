FEMMILSTRIO: Både gullvinner Aleksander Legkov (i i midten) og sølvvinner Maksim Vylegzjanin får beholde sine medaljer fra OL, ifølge torsdagens avgjørelse i CAS. T.h. Ilja Tsjernousov, som ble nummer tre. Foto: DAMIEN MEYER / AFP

Russland krever at Legkov og Vylegzjanin får starte i OL

Publisert: 01.02.18 18:30

Russland har sendt en liste med 15 navn på utøvere som de krever må få delta i vinter-OL. Langrennstoppene Aleksander Legkov og Maksim Vylegzjanin er blant disse.

Dette kommer frem på en pressekonferanse i Moskva torsdag kveld.

Samtlige 15 er blant de 28 som tidligere torsdag ble frikjent av CAS (den internasjonale voldgiftsretten for idrettssaker), men IOC vurderer å anke denne dommen til sveitsisk høyesterett.

Foruten Legkov og Vylegzjanin, som tok gull og sølv på femmila i siste OL, er blant andre skiløperne Jevgenij Belov, Aleksander Bessmertnykh og Jevgenija Sjapovalova og skøyteløperen Olga Fatkulina blant dem de krever nå skal få grønt lys for OL.

– Jeg regner med at jeg nå får starte i OL, uttalte Fatkulina til russiske medier tidligere torsdag.

Det var visepresidenten i den russiske OL-komiteen Stanislav Poznjakov, som torsdag kveld orienterte om kravet.

– Invitasjonen bør komme fredag, sa han.

Russland er utestengt fra OL som nasjon, men enkeltutøvere kan få delta under betegnelsen «Olympiske utøvere fra Russland» og uten det russiske flagget og nasjonalsangen.

Langrennsløperen Nikita Krjukov, som ikke står på kravlisten, føler seg overbevist om at IOC ikke vil godta kravet:

– Jeg er 90 prosent sikker på det. Hvorfor? Hvorfor ble ikke Sjipulin, An og Juskov invitert til OL? Det er politikk. Om jeg vil dra til OL? Nei, ikke under nøytralt flagg, sier Krjukov i TV-programmet «60 minutter».

Også skipresident Jelena Välbe er usikker:

– Dette er en seier, men en liten seier. Vi har en lang vei å gå. Det blir mange rettsprosesser, tror hun ifølge Gazeta.ru.

Russerne mener at IOC bryter det olympiske charteret hvis de skulle bestemme seg for å anke CAS-avgjørelsen til sveitsisk høyesterett:

– I artikkel 61 i det olympiske charteret står det at alle tvister i forbindelse med OL skal avgjøres i CAS. IOC er forpliktet til å respektere CAS-avgjørelsen, mener Stanislav Poznjakov, som er visepresident i den russiske OL-komiteen, ifølge Tass.

CAS understreker i sin avgjørelse at man ikke har hatt mandat til å vurdere om det har foregått et organisert juks for å muliggjøre manipulering av dopingprøver på lab-en i Sotsji. CAS har kun vurdert 39 individuelle saker, og bevisene som er ført på individuell basis.