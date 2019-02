TILBAKE I TOPPEN: Sergej Ustjugov har boikottet pressen etter OL-utestengelsen frem til VM. I Seefeld ble russerne møtt med en rekke dopingspørsmål. Foto: BJORN S. DELEBEKK

Ustjugov langer ut mot manglende støtte etter OL-utestengelsen

SEEFELD (VG) Sergej Ustjugov (26) ble utestengt fra OL på grunn av koblingen til dopingskandalen i Russland og har nektet å prate offentlig. Nå opplyser Klæbos rival at manglende støtte er årsaken.

– Jeg ville bare ikke være åpen og gi intervjuer. Jeg fikk ikke gå i OL og fikk ikke noen støtte fra mediene. De skrev ikke at det var dumt at Sergej ikke var i OL, sier Ustjugov til VG på spørsmålet om hvorfor han har nektet å prate offentlig denne sesongen, under den russiske pressekonferansen i Seefeld.

Medieboikotten har skjedd på tross av at han har vært blant de aller beste løperne i verden denne vinteren.

– Jeg er interessert i å vite hvorfor dere i mediene ikke stiller spørsmål til andre om hvorfor russerne ikke ble invitert til OL, selv om de ikke har oppgitt noen grunn, sier Ustjugov.

Da VG kontrer med at WADA ikke har villet opplyse noe rundt etterforskningsmaterialet om 500 russiske utøvere som førte til OL-utestengelsen, sier Ustjugov at det er merkelig.

Under Tour de Ski forsvant han bort fra målområdet dag etter dag uten å stoppe for internasjonal presse. Det skjedde til tross for både seier i åpningshelgen og flere pallplasser. Og det skjedde til treneren Markus Cramers fortvilelse.

– Jeg forberedte ham på at det kom til å komme mange spørsmål om OL-utestengelsen, sier Cramer etter pressekonferansen.

Den russiske langrennsstjernen ble forrige vinter en av de 111 russiske utøverne som ble nektet OL-start av IOC sist vinter.

Det skjedde etter at etterretnings- og etterforskningsenheten (I & I) til Verdens Antidopingbyrå (WADA) i januar i fjor leverte informasjon om 500 utøvere til panelet som avgjorde om russiske enkeltutøvere skulle nektes OL-deltagelse eller ikke i Sør-Korea. Idrettens voldgiftsrett (CAS) bekreftet at prosedyren var lovlig. Russerne har hele høsten sagt at de ikke har blitt forelagt bevisene som førte til utestengelsen.

– Jeg håper etter denne pressekonferansen at noen vil fortelle meg hvorfor jeg ikke ble invitert til OL. For meg er det fortsatt en hemmelighet, sier Ustjugov.

Ettersom dopingspørsmålene ble stadig flere under den russiske pressekonferansen ble tonen stadig kjøligere fra Russlands skipresident Jelena Välbe, som stadig svarte med at de ønsket slutt på spørsmålene.

STERK I TOUREN: Sergej Ustjugov gikk sitt første renn i verdenscupen på nesten 11 måneder i desember. Deretter var han blant de sterkeste fra start i Tour de Ski, der han ble nummer to. Emil Iversen til høyre. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Ustjugov kom aldri tilbake på den internasjonale langrennsscenen i fjorårets sesong etter at det 9. februar ble klart at han ikke fikk starte i Pyeongchang.

Landslagstrener Vidar Løfshus vil ikke kommentere hva han syns om Sergej Ustjugovs retur til langrennssporten etter OL-utestengelsen, men sier:

– På generelt basis syns jeg det er vanskelig å forholde seg til de folkene som var involvert i Sotsji og det systematiske jukset der. Men jeg stoler på at de som stiller her er rene, sier Løfshus til VG.

– Men Ustjugov gikk i Sotsji?

– Nå er det noen beslutningsmyndigheter over oss som bestemmer at de skal gå her så må vi bare forholde oss til det, sier Løfshus som mener at de bare må konsentrere seg om å gjøre en så bra jobb selv at man slår russiske utøvere.

– De fleste av dem har ikke noen tilknytning til Sotsji, sier Løfshus.