Skipresidenten vil ta en prat med Løfshus etter Johaug-utspill

Publisert: 25.02.18 14:51 Oppdatert: 25.02.18 15:12

PYEONGCHANG (VG) Landslagssjef Vidar Løfshus har fått kritikk fra flere hold etter at han valgte å gå til angrep på FIS for dommen mot Therese Johaug. Nå varsler skipresident Erik Røste at han kommer til å ta en prat med Løfshus.

– Jeg har ikke snakket med Vidar ennå, jeg har kun lest dette gjennom media. Det må være klart fra skiforbundets side at vi aksepterer den dommen som er avsagt mot Therese Johaug, sier Røste til VG.

– Så er jeg enig i at dette er Marit Bjørgens store dag, og at det må være fokus.

Bare timer etter at Bjørgen hadde gått inn til et suverent OL-gull på tremila, rettet Løfshus hard skyts mot Det internasjonale skiforbundet (FIS) og president Gian-Franco Kasper.

– Det er en skam at FIS har utestengt henne herfra. Jeg håper de ser at selv om de prøvde å ta fra oss den, så var vi best uansett. Det håper jeg Kasper merker seg, uttalte Løfshus til Nettavisen .

Overfor TV 2 utdyper han:

– Det er måten Sarah Lewis (generalsekretær i FIS) og Kasper behandler situasjonen på. Kasper går ut dagen etter at saken blir kjent, og dømmer henne til fire år, samtidig som han sitter i flere maktposisjoner. Det er urent trav. Det var FIS som anket inn den avgjørelsen til CAS, sier Løfshus, og forklarer samtidig at han føler at det var på tide å ta bladet fra munnen og slippe løs litt av det sinnet han har båret på i ett og et halvt år.

Får kritikk

Det at Løfshus gikk ut med Johaug-utspillet samme dag som Bjørgen hadde sikret sitt siste OL-gull og blitt tidenes vinterolympier, har fått mange til å reagere. Deriblant Johan Kaggestad, som sa følgende da VG var i kontakt med ham tidligere i dag:

– I dag må man konsenterere seg om at Bjørgen har blitt tidenes olympiske utøver. Det hun gjorde på tremila var en ren, skjær oppvisning. Man må glede seg over Bjørgen, ikke komme med disse Johaug-oppstøtene. Hun kommer til å komme tilbake igjen neste år, og ta masse medaljer.

Også Expressen-kommentator Thomas Pettersson syntes timingen var merkelig.

– Marit skrev olympisk historie. Det er hennes store dag og jeg synes hun fortjener all oppmerksomhet. Han burde utnyttet dagen til å hylle Marit. At Løfshus går til angrep på FIS er ingen nyhet, men han flytter fokuset på Therese Johaug på en måte jeg ikke forstår hvorfor han gjør i dag.

Hjemreise først

I ettermiddag ble Bjørgen hyllet i Pyeongchang, først fikk hun medaljen sin overrakt under selve avslutningsseremonien i OL-byen, deretter var det kakefest.

Der var også Erik Røste.

– Nå har jeg som sagt ikke snakket med Vidar, så det må jeg komme tilbake til, men la det være krystallklart at Norges skiforbund aksepterer den dommen som er avsagt mot Therese Johaug.

– Kommer du til å prate med Løfshus om utspillet hans i dag?

– Ja, det må vi gjøre. Men nå er det nedpakking og hjemreise, så går det et døgn før vi lander på norsk jord og vi gjør det. Men la meg igjen presisere at vi respekterer dommen som er kommet.

Lederen i langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad, sier imidlertid til VG at han har forståelse for Løfshus’ utspill. I en SMS skriver han følgende:

«Har ikke snakket med Vidar, og har bare info fra media. Jeg kjenner Vidar som en mann med meget sterke følelser for laget sitt. Jeg har sett ham gråte i fortvilelse etter Thereses skjebne. Etter min mening er både Marit og Vidar sine uttalelser i dag følelsesladet. På en dag der langrenn under hans ledelse avslutter tidenes OL, synes jeg det må være lov å uttrykke seg på Vidars ærlige og følelsesladde måte».