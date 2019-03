Østberg etter gullspørsmål: - Å ja, vi er der, ja?!

Etter en «fest» av et verdensmesterskap og fem medaljer, rister Ingvild Flugstad Østberg (28) på hodet av hvor bra det har gått.

– Det har vært en fest for min del. At jeg skulle klare å ta medalje i dag, det må jeg riste på hodet av. Det var et sjokk for min egen del, og jeg er veldig godt fornøyd, sier Østberg til NRK.

Etter tre sølv (stafett, 15 km med skibytte og lørdagens tremil) og to bronse (lagsprint og 10 km), økte Gjøvik-jenta sin medaljefangst fra én til seks i VM-sammenheng.

– Det er veldig fortjent, for hun har jobbet systematisk gjennom mange år, sier Astrid Uhrenholdt Jacobsen til VG om lagvenninnen.

Men helt til topps gikk Østberg ikke.

– Hva skal til for at du skal ta gullmedaljen?

– Å ja, vi er der ja?! Det er kravstort, spøker Østberg.

– Det er klart, jeg drømmer jo om det (å ta gull). Men jeg har vært tålmodig med årene og tatt steg for steg, først ta medaljer på mer enn sprint, så ta en individuell medalje i dette mesterskapet. Nå blir kravene høyere etter det her, sier Gjøvik-jenta.

Det er ingen tvil om at hun har litt å strekke seg etter. Lagvenninnen Johaug smadret samtlige allerede på den første runden og avstanden i mål var mer enn ett minutt.

Men Østberg utkonkurrerte det svenske stjerneskuddet Frida Karlsson (19) i kampen om sølvet, etter at hun var suveren i innspurten.

– Hun er en liten luring. Men jeg tenkte at jeg skulle ta henne på slutten, og det klarte jeg, sier 28-åringen, før hun fullroser den 19-årige bronsemedaljøren.

