STJERNETRIO: Marit Bjørgen, Petter Northug og Therese Johaug.

Adressa-kommentator: Legges til rette for at Northug kommer tilbake på landslaget

Publisert: 22.03.18 17:32 Oppdatert: 22.03.18 17:48

En mulig sponsoravtale mellom Coop og Skiforbundet er godt nytt for Petter Northug (32), men ikke for Marit Bjørgen (38) og Therese Johaug (29).

De to norske skidronningene har hver sin personlige avtale med Asko, underlagt Norgesgruppen, som ikke får fornyet sin avtale med langrennslandslaget. Og med Coop inn, slik TV 2 meldte at kommer til å skje, vil den sponsoren være i direkte konflikt med den nye sponsoren av Skiforbundet.

Også VG får bekreftet av kilder nær prosessen, at Coop er i ferd med å overta som langrennssponsor.

– Slik jeg har forstått det, havner Bjørgen og Johaug i samme konflikt som Northug har vært i de siste årene. Hvordan de skal løse det, er jeg usikker på, og jeg ser ikke helt hvordan de skal klare å fortsette avtalen med Asko, sier Adressa-kommentator Birger Løfaldli til VG.

– Skiledelsen har også gjort det klart at det er uaktuelt med nye spesialavtaler, fortsetter han.

Det er fortsatt usikkert om Bjørgen fortsetter langrennssatsingen sin neste sesong, men Therese Johaug , som har vært utestengt for doping, blir i hvert fall å se i skisporet igjen. VG har vært i kontakt med Johaug-manager Jørn Ernst, men han ønsker ikke å kommentere saken på det nåværende tidspunkt.

Om det er dårlig nytt for Bjørgen og Johaug, er det motsatt for Petter Northug . Han har hatt Coop som sponsor i en årrekke, noe som ikke har vært helt uproblematisk, for å si det mildt. Med Coop inn vil saken ta en helt ny vending.

TV 2 melder at Team Northug har vært i møte med landslagsledelsen torsdag.

– Dette legger til rette for at Northug kommer tilbake på landslaget i langt større grad, mener Løfaldli, som selv har kommentert saken for Adressa . Kommentaren er titulert «Nå kan Northug-dramaet ta en uventet vending».

– Jeg tror det er langt mer aktuelt for Northug å gå tilbake til landslaget, fortsetter han, alt med forbehold om at Coop faktisk blir sponsor for Skiforbundet og landslagene i langrenn.

– Et landslagscomeback for Northug er først og fremst sportslig betinget, er Løfaldli klar på, og lister opp to grunner til at Northug skulle komme tilbake på landslaget – dersom han fortsetter skisatsingen sin.

– 1: Det blir enklere å kvalifisere seg til VM og få plasser i verdenscupen før jul, og 2: Han får muligheten til å trene med de aller beste igjen, og får på den måten de beste referansepunktene.

Emil Iversen har tidligere spøkt med at Northug må komme krypende tilbake om et landslagscomeback blir aktuelt, og Løfaldli mener det er en god analogi.

– Men jeg tror at Northug tar den. Og hvis han kommer til Løfshus (Vidar, landslagssjef) og sier at han vil tilbake, tror jeg de gir ham sjansen. Og det er nok det Northug grubler på i disse dager, på sine lange skiturer i Bymarka, sier Løfaldli.

VG har vært i kontakt med Northug-manager Are Sørum Langås. I en kort sms skriver han at VG må ta «Coops mulige sponsing av Skiforbundet med Coop eller Skiforbundet». Hva gjelder Petter Northugs fremtid har han «ingen kommentar. Det er for tidlig».

VG får bekreftet av kilder nær prosessen at Coop er i ferd med å bli hovedsponsor for langrenn i Norges Skiforbund. Konkurrenten Spar, som har hatt den rollen tidligere, reagerer på det som har skjedd. På Facebook skriver Spar Norge:

«Samarbeidet mellom Norges Skiforbund Langrenn og SPAR har fått is i rubben. NSF har valgt å samarbeide med vår konkurrent, som medfører at vi sitter i klisteret og ikke lenger er sponsor etter årets sesong. Vi i SPAR sparker av oss skia og ønsker de flotte norske utøverne lykke til i sporet kommende sesonger».

Administrerende direktør i Asko, Tore Bekken, har registrert nyheten om at Norgesgruppen med Spar og Ali ikke fortsetter som sponsor for langrennslandslagene, men har ikke et klart svar på hva som skjer videre med utøveravtalene Asko selv har med Bjørgen og Johaug.

– Vi har en avtale med både Bjørgen og Johaug, og i utgangspunktet er ikke den en vi ønsker å tre ut av. Men dette er en ny situasjon, så får vi se hva som skjer videre, sier Bekken til VG.

VG var i kontakt med Skiforbundet torsdag. Markedssjef Espen Bjervig ønsket ikke å kommentere konkrete spørsmål, men sier at «det ikke er noe nytt å melde om våre sponsorer, men vi registrerer at det er stor interesse rundt langrennssatsingen».