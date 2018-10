Northug: - Johannes har tatt over sisteetappen

LANGRENN 2018-10-02T12:36:05Z

MOLDE/OSLO (VG) Petter Northug nærmest avskriver sitt eget kandidatur til en etappe på VM-stafetten i Seefeld i 2019.

Publisert: 02.10.18 14:36 Oppdatert: 02.10.18 15:40

–Johannes har tatt over den ankerrollen. Det vet alle, så er vi en haug med reserver klare til å steppe inn, sa Northug på en pressekonferanse i Molde tirsdag.

På spørsmål om hvilke andre etapper han kan være aktuell for svarer 32-åringen utradisjonelt defensivt.

– Med så mange langrennsløpere som går fort her i Norge kan det bli vanskelig for å gå meg inn på et stafettlag, svarte den tidligere ankermannen.

Svarte i 16 minutter

Mens de andre langrennsløperne møtte pressen til individuelle intervjuer, ville Northug ha alle spørsmålene i plenum. Klokken 1430 kom han inn i presserommet på hotellet i Molde.

Han svarte på spørsmål i 16 minutter.

Hør Northug fortelle om tvilen på om han kan komme tilbake:

– Kan være over

Northug, som den kommende vinteren gjør comeback på landslaget etter flere år med privat satsing, møtte pressen i Molde tirsdag. Det etter en sommer hvor 32-åringen har slitt med sykdom, som har holdt ham vekk fra både konkurranser og samlinger.

– Psykisk står heldigvis bra til, fysisk skulle jeg vært bedre, er nok litt på etterskudd, sier Northug.

– Hva tenker du om at det kun er syv uker sesongstart?

– Det skulle helst vært 20 uker til sesongstart, men jeg vil ikke stresse i starten. Når man får sykdomsperioder over tid mister man litt grunnlag, og det tar tid å jobbe seg opp igjen, svarer han på VGs spørsmål.

Ingen sleivspark

Tidligere på dagen hadde løperne vært ute på en 53 kilometer lang rulleskitur.

Det var en rolig Northug uten de store replikkene som svarte pressen. Det var ingen velkjente sleivspark i noen retning. Det var en unormalt ydmyk 32-åring.

I fjor sendte Northug stikk til trener , ledelse og landslagsløpere i sosiale medier.

Mot slutten av intervjurunden rant svetten.

– Jeg har vært i badstua, sa Northug.

På spørsmål om har vurdert å legge opp svarer langrennskongen kontant nei.

– Men jeg håper å lykkes nå, jeg føler jeg trenger det, sa Northug på pressekonferansen i Molde tirsdag.

– Kan det være over om du ikke lykkes i vinter?

– Det er vanskelig å si, det må jeg nesten svare på i mai 2019, svarer Northug.

Han forteller at han likevel håper å gå både sprint og et distanserenn i sesongåpningen på Beitostølen 16. til 18- november.