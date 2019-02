HEKTET AV: Johannes Høsflot Klæbo var med i teten frem til tempoet ble for høyt for ham. Landslagstrenerne sier han har trent tungt i det siste og det kan være grunnen. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Eks-landslagstrener mener Klæbo bør VM-vrakes til tremilen

MERÅKER (VG) Tidligere landslagstrener Steinar Mundal mener det er riktig å vrake Johannes Høsflot Klæbo(22) til VM-tremilen, etter at han ble distansert i generalprøven i NM.

For samtidig som Emil Iversen, Martin Johnsrud Sundby, Sjur Røthe og Simen Hegstad Krüger ble de fire første var Klæbo langt bak på tremilen. I mål var han 43,7 sekunder bak vinneren på en 20. plass. Selv forsvant Klæbo bort fra stadion uten å si noe.

– Jeg ser ingen krise for Klæbo, men det viktigste er å henge med helt inn. Det hjelper ikke å ha en god spurt om man ikke henger med på tremilen, sier Steinar Mundal til VG etter en tremil som forundret flere:

Han var en av landslagstrenerne i flere år, blant annet under VM i Holmenkollen i 2011 da Petter Northug vant tre gull gjennom enorme avslutninger.

– Så du syns det er riktig av landslagsledelsen dersom de vraker Klæbo til tremilen?

– Jeg syns det. Det er min mening, sier Mundal.

Klæbo fikk gå tremilen i OL i fjor, men ble hektet av og ble nummer ti. Men landslagssjef Vidar Løfshus sa etter Tour de Ski at han ønsket å se Klæbo på fem VM-distanser, etter at trønderen hadde overbevist . Han mente da at Klæbo fort kan bli det han kalte «the special one» i Seefeld.

I går var de tre som inntok pallen imidlertid enige om at Klæbo er en løper som de ønsker på tremilslaget i VM. Det til tross for at også Krüger, som ble nummer fire lørdag, er olympisk mester på distansen fra i fjor.

Men Sundby tror trenerapparatet fikk et dilemma etter at Klæbo dominerte i Tour de Ski og følte at de måtte gi den da beste løperen tilnærmet frikort på de distansene han ville plukke i VM. Nå mener Sundby og Sjur Røthe at Klæbo er selvkritisk nok til å gi fra seg VM-plassen om han ikke mener han kan kjempe i toppen.

– Jeg tror ikke han går både 15 kilometeren og 30 kilometeren i VM. Det er bare en følelse jeg har, men det er Johannes og gutta rundt ham som håndeter dette, sier Sundby etter en tremil skapte sterke reaksjoner etterpå:

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum gir landslagsløperne beskjed innen kort tid hvem som skal gå tremilen i VM. Men han vil ikke gå ut med laget selv om han kaller Klæbo hyperaktuell for flere distanserenn i VM.

– Jeg skulle helst sett at han kjempet om seieren i dag. Men jeg sa ettertrykkelig før dagens renn at dette rennet ikke er noe amerikansk uttak, sier Nossum og legger til at det å vinne i dag, noe Emil Iversen klarte, ville bety mye for VM-uttaket.

– Johannes sier han følte seg veldig pigg på klassiskdelen og ble sliten på skøytedelen. Da spesielt Krüger og flere setter fart ut på sisterunden så er han for sliten til å henge med, sier Nossum etter å ha pratet med trønderen etter rennet.