SÅÅÅ GLAD: Birgit Skarstein lyktes ikke i Paralympics for ett år siden. Derfor smakte bronsemedaljen i Canda søndag kveld så godt. Foto: Norges Skiforbund / NTB scanpix

Birgit Skarstein inn til VM-bronse: – Reddet av gaffateip

Birgit Skarstein (30) følte at en liten revansj fra Paralympics-skuffelsen da hun sikret seg VM-bronse i kanadiske Prince George søndag kveld. Det skjedde etter et voldsomt drama.

Publisert: 17.02.19 22:55







– 60 sekunder før start røk lokket på kjelken som jeg sitter på. I hui og hast fikk vi reparert med gaffateip, forteller Skarstein på telefonen fra Canada.

– Ikke nok med det, men etter 200 meter klarte jeg å ødelegge trinsen på staven.

Skarstein forteller at hun var veldig usikker før start på søndagens konkurranse, som var fem kilometer.

– Jeg har vært hanglete siden jeg kom hit til Canada. Det har vært ned mot 35 kuldegrader, og kroppen har ikke likt det. Jeg har astma. Kroppen har ikke vært på lag i det hele tatt, så jeg har stort sett ligget i sengen og bare håpet at det ville bli bedre til konkurransene, forteller Birgit Skarstein til VG.

– Jeg gikk med kuldemaske for å ta vare på lungene.

Hun staket seg inn til bronse bak amerikanerne Oksana Masters og Kendall Gretsch.

– Begge amerikanerne tok gull i Paralympics. Det er litt revansj over denne bronsemedaljen. Det viser at vi har jobbet godt foran VM. Det har gått bra i alle verdenscupløpene i vinter, og nå klarte jeg også å prestere da det gjaldt som mest, sier Skarstein til VG.

Hun var ikke i nærheten av medaljer under Paralympics i Sør-Korea for et snaut år siden. Skarstein går sprint mandag, og neste søndag er det langdistansen for henne i para-VM i Canada. I september tok hun VM-gull i roing.

Resultater 5 km sittende:

1. Oksana Masters, USA 15,46,50.

2. Kendall Gretsch, USA 16,13,80.

3. Birgit Skarstein, Norge 16,46,80.