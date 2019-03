KLAR FOR FEMMIL: Simen Hegstad Krüger var beste norske distanseløperen i OL. I VM får han først sjansen på VMs siste dag. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Vraket OL-mester: – De skjønte veldig godt at jeg var skuffet

SEEFELD (VG) Emil Iversen gikk hardt ut mot medias spørsmål om det tøffe laguttaket og hans tremilsfiasko. Men OL-mester Simen Hegstad Krüger forteller at lagkameratene skjønte hans skuffelse.

– Jeg kan si at det var spesielt å se på, sier Krüger til VG om tremilen der to av de norske ble hektet så til de grader av på det tunge føret i Seefeld.

Først på VMs siste dag under femmilen får løperen med to OL-gull og en sølvmedalje fra Pyeongchang sjansen i Ski-VM, sammen med Hans Christer Holund, Martin Johnsrud Sundby og Sjur Røthe. For på distansen der han var regjerende OL-mester ble han vraket. Rennet viste at Iversen og Klæbo ble fragått med fire og et halvt minutt.

Emil Iversen gikk hardt ut mot media dagen etter tremilen og reagerte på problematiseringen av laguttaket og nedturen:

Men Krüger forteller at lagkameratene følte med han etter rennet.

– De andre som var på laget kom jo og sa at det var kjipt at måtte bli slik. De skjønte jo veldig godt at jeg var skuffet, men man får ikke gjort så mye med det og det var bare fire som fikk gå, sier Krüger.

Flere, både tidligere landslagstrener Steinar Mundal og Markus Cramer, mente i forkant av løpet at Klæbo burde vært vraket i stedet for Krüger.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum sier at Krüger også var høyaktuell for stafetten helt frem til uttaket uten å ha gått noen distanser i VM.

– Vi var ferdig pratet før tremilen, men jeg skulle ønske jeg var bedre spåmann så jeg hadde visst hvordan løpsopplegg det blir hver gang. Det hadde gjort laguttakene enklere, men jeg tror Simen forstod laguttaket på sett og vis, sier Nossum.

Krüger sier han har brukt tremilsvrakingen som motivasjon til femmila.

– Jeg har jo kjent litt på det at fader jeg skulle veldig gjerne gått. Det får meg til å få enda mer lyst til å prestere når jeg får sjansen og vise hva jeg er god for, sier Krüger.

– Jeg hadde akseptert laguttaket lenge før tremilen og man vet ikke hvordan løpet blir før man står der. Men det var spesielt å se på, selv om det var gøy at det endte med gull og bronse, sier Krüger.

