Petter Northug, her fra presentasjon av landslagene i april i år. Foto: Bjørn S. Delebekk

Northug står over landslagssamling - blodprøver ga ingen svar

Publisert: 05.08.18 18:11 Oppdatert: 05.08.18 19:03

LANGRENN 2018-08-05T16:11:47Z

Petter Northug (32) mangler fortsatt så mye energi etter treningsleiren han var på i Spania i juli at han må stå over landslagets treningssamling i Steinkjer kommende uke.

Det bekrefter sprintlandslagets trener, Arild Monsen, overfor VG.

– Han føler seg ikke klar for en hard samling. Han blir hjemme, sier han - og beskriver Northug som «sliten og kraftløs» for øyeblikket.

Northug reiste i juli på treningsamling i Spania med pappa John. Etter at han kom hjem derfra har han ikke følt seg i slag. Han meldte blant annet forfall til tre konkurranser under årets Blinkfestival, som ble avsluttet i går, lørdag.

– Hva synes han selv om at han må stå over nok en samling?

– Han synes det er leit, men han er innforstått med situasjonen og synes det er rett avgjørelse.

Tok blodprøver

Nå er det store spørsmålet om det er noe mer utover at Northug er sliten. Kroppen responderer ikke og derfor har Skiforbundet fulgt ham opp med et helseteam.

– Vi har tatt prøver. Men de har ikke vist at noe er feil. Det er sammen med helseteamet vi har bestemt at han må ta det med ro enda noen dager, sier Monsen - og bekrefter at det er snakk om blant annet blodprøver, noe som er helt vanlig praksis slik situasjonen er rundt Northug nå.

Han svarer også et bekreftende «ja» på om det viser at Skiforbundet tar situasjonen på alvor.

– Det er vi nødt til. Det gjør vi alltid når kroppen ikke spiller på lag, sier landslagstreneren.

– Kunne tatt det mer med ro

Spenningen rundt Northug etter landslagscomebacket er stor. De to siste årene av hans totalt fem som privatløper i sommerhalvåret har vært svært tunge, blant annet angivelig på grunn av treningssmeller i høyden rett før sesongstart.

– Føler du deg helt trygg på at han gjorde en riktig treningsjobb under treningsleiren i Spania?

– Det er ingen som tilsier noe annet, basert på det jeg har snakket med ham om og sett i treningsdagboka. Varmen kan ha spilt inn. Sett i ettertid så kunne man kanskje tatt det enda mer med ro. Men han kom hjem og følte seg pigg i flere dager før han kjente at ting ikke var som det skulle være. Det var ikke sånn at han reiste hjem helt kjørt fra Spania, sier Monsen.

PS: I tillegg til Northug deltar heller ikke Niklas Dyrhaug, Martin Johnsrud Sundby, Pål Golberg og Emil Iversen på samlingen som omfatter både allround- og sprintlandslaget.