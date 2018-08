TATT FOR FYLLEKJØRING: Tomas Northug ble tatt for promillekjøring i juni. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Tomas Northug tatt for fyllekjøring - vedtok fengselsdom

– Ingenting som kan unnskylde at jeg har gjort noe så dumt, skriver 28-åringen til Adresseavisen . Han får 18 dager ubetinget fengsel.

- Jeg hadde vært på fest kvelden før og ventet ikke mange nok timer da jeg satte meg i bilen neste dag. Det er ingenting som kan unnskylde at jeg har gjort noe så dumt, og jeg beklager overfor alle rundt meg. Jeg er opptatt av å være et godt forbilde og dette var en velfortjent lærepenge, skriver Tomas Northug i en tekstmelding til Adresseavisen .

Fakta: Slik blir du påvirket av alkohol 0,2 promille: Evnen til selvkritikk svekkes. Presisjon og reaksjonsevne blir dårligere.

0,5: Mer risikovillighet. Man blir dårligere til å reagere riktig på en situasjon.

0,8: Man bli høyrøstet. Refleksene blir langsommere. Reaksjonstiden og koordinasjonen blir dårligere. Synet svekkes. Selvtilliten kan bli overdreven.

1,0: Balansen blir dårligere. Talen blir snøvlete. Man kan føle seg trøtt og kvalm.

1,5: Problemer med hukommelsen. Vanskelig å snakke klart. Ravende gange. Man kan ha sterke følelsesutbrudd, som sinne eller gråt. Kilder : Vinmonopolet, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Han skal ha hatt 1,34 i promille og ble tatt i Team Northugs sponsede Jaguar i Melhus, ifølge regionavisen. Tilståelsessaken startet klokken 11 onsdag formiddag og 28-åringen innrømmet at han kjørte i beruset tilstand den 24. juni, like før klokken 11.00.

Vedtatt på stedet

I utgangspunktet mente tingretten at promillesiktelsen kvalifiserer til 24 dagers fengsel, men at han får strafferabatt som følge av hans uforbeholdne tilståelse. Det kommer frem av dommen.

Dermed får Tomas Northug 18 dager ubetinget fengsel og må også betale 42 000 kroner i bot. Påtalemyndigheten la ned påstand om 21 dager fengsel og 50 000 kroner i bot.

Skjerpende omstendigheter var at han skulle kjøre helt til Trysil og at han hadde passasjer i bilen. I Trysil deltok han på en treningscamp for barn og ungdom.

Northug vedtok dommen på stedet. I dommen heter det videre at en kortere fengselsstraff kan søkes sonet som såkalt fotlenkestraff. Det var den type soning hans bror Petter fikk innvilget etter sin fyllekjøring for drøye fire år siden.

Fire år etter broren

For det er nærmere fire år siden storebror Petter Northug ble dømt for fyllekjøring, etter at han krasjet sin Audi A7 i autovernet på Byåsen i mai 2014.

Der storebror Petter mistet førerkortet «for alltid» i straffesaken, taper Tomas Northug førerretten i to år. Han må også avlegge full, ny førerprøve for å kunne kjøre bil igjen. Og Petter fikk også strengere straff, med 50 dager fengsel og 185 000 kroner i bot. Han hadde en promille på 1,65.

Ifølge Adresseavisen ble Tomas Northug stoppet i en rutinekontroll.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Tomas Northug, men han har ikke besvart VGs henvendelser. Team Northugs manager Are Sørum Langås ønsker ikke å kommentere saken overfor VG, utover det Tomas har sagt til Adressa.

Northug var i vinter ekspert for Eurosport under OL i Pyeongchang. Han la opp som langrennsløper i mars 2017. Hans beste sesong var i 2015, hvor han blant annet kom til VM-finalen i sprint i Falun, der ble han nummer seks - bak blant andre storebror Petter, som vant gull.

Han har også jobbet som ambassadør for Coop, men kommunikasjonssjef Harald Kristiansen skriver i en SMS til VG at han ikke lenger er tilknyttet dagligvarekjeden. Avtalen hans gikk ut 1. juni.