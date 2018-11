STOR OPPMERKSOMHET: Petter Northug forsvant fra stadion på Beitostølen lenge før kampen om seieren på sprinten skulle avgjøres. Her utenfor landslagets smøretrailer i møtet med pressen. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Spår tøffere tider for skiforbundet etter Northug-exit

LANGRENN 2018-11-18T04:35:10Z

BEITOSTØLEN (VG) Petter Northug (32) mener det er kun ti prosent sjanse for at karrieren fortsetter etter denne sesongen. Fredrik Aukland tror det blir starten på en tøffere kamp om sponsorkronene fremover for skiforbundet.

Publisert: 18.11.18 05:35

På vei til bilen som fraktet ham bort fra stadion etter sprint-exiten på Beitostølen sier skistjernen at det er ekstremt stor sjanse for at han ikke fortsetter karrieren etter VM-sesongen.

– Hvis jeg skal tippe så er det ti prosent sjanse for at det blir en sesong til. Det er veldig lav sjanse, sier Northug til VG, mens han slenger bagen inn i bilen til hans økonomiforvalter Terje Hallan.

Northug mener VM-suksess kan få ham til å snu.

Trønderen skapte fullt medietrøkk utenfor landslagets smøretrailer etter at han ble slått ut av prologen. Også på det offisielle pressetreffet til skiforbundet onsdag skapte Northug medieoppslagene og den største pågangen.

Northugs manager Are Sørum Langås mener at oppmerksomheten rundt skistjernen er helt enestående.

– For meg er han i sum den største langrennslegenden noensinne. Det kan helt sikkert diskuteres om andre er oppe på samme nivå når det gjelder resultater. Men i sum når det gjelder sport og underholdning så er det helt suverent. Det er ekstremt viktig når man ser på utviklingen av økonomi, interesse, medie- og sponsortall, sier Langås.

– Det er ikke bare personen, men også resultatene som gjør at han har hatt enorm betydning for markedsverdien til skiforbundet, sier NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

Mellom 2009 og 2015 mer enn tredoblet inntektene seg til 86 millioner kroner. Kurven har nå flatet ut og bikket litt nedover .

Nå er sjansen stor for at Northug forsvinner etter denne sesongen, etter fjorten sesonger i rampelyset.

– Han har vært en stjerne blant barn, sponsorer og folk flest. Alle har hatt en mening om ham. Det er på grunn av kontroverser. Jeg tror ikke vi har den typen nå, og jeg tror det er lenge til vi får det igjen. Så kan man si at langrennssporten vil bli litt kjedeligere uten Petter Northug , men han må vel få lov å prøve seg litt til før han gir seg helt, sier Aukland.

Nå tror han fremtiden kan bli tøffere for skiforbundet, spesielt på grunn av det økte trykket på forbundets markedsrettigheter fra flere landslagsprofiler.

– Jeg har tro på at langrennssporten kommer til å stå sterkt, men jeg tror det blir tøffere og vanskeligere kamp om sponsorene. Men jeg tror den vanskeligste kampen ligger i at de største stjernene ser muligheten til å utfordre modellen som ligger der, og at det heller er en større utfordring at enkelte sponsorer velger å sponse enkeltløpere fremfor et helt forbund. Det er en vanskelig sak for Norges Skiforbund, sier Aukland.

Blant annet mente advokat Pål Kleven, som representerte Johannes Høsflot Klæbo denne våren, at skiforbundets eierskap over utøverne var dratt for langt . Deretter har det vært møte mellom skiforbundet, jurister, managere og løpere om rettigheter.

LES OGSÅ: Skiforbundet slår tilbake mot Klæbo-advokat

Klæbo selv ser at karriereslutt for Northug kan utgjøre en forskjell i oppmerksomheten rundt langrenn fremover.

– Ja, han har en følgerskare og folk følger ekstra med når han er med, så det har nok litt å si. Jeg håper han er med en stund til, sier Klæbo til VG etter seieren på sprinten.

Langrennssjef i skiforbundet, Espen Bjervig, er helt enig med Aukland i at Northug har hatt en stor verdi for både skiforbundet og langrennssporten. Han mener det er vanskelig å svare på hvilken innvirkning karriereavslutning for Northug kan ha for deres markedsverdi fremover.

– Selvfølgelig blir det et savn etter Petter dersom han velger å legge opp. Men alle idrettsstjerner har en epoke og så tror man at når den er over vil det bli store endringer. Historien har vist at styrken til norsk langrenn har vært å få frem nye profiler. Med rekrutteringen som er nå og alle de gode løperne er jeg ikke bekymret for fremtiden, sier Bjervig og mener det er bra at de store profilene er forskjellige, selv om han ser at Northug har vært og er spesiell.

Han ser også en tøffere kamp om sponsorkronene og peker på større fokus på enkeltindivider i sponsorvirksomhet og samfunnet generelt.

– Når det er snakk om intern kamp hos oss er det en problemstilling vi tar tak i. Vi tror det er plass til både individer og fellesskap, men det er klart det er en utfordring, sier Bjervig