TILBAKE PÅ TOPP: Therese Johaug var overlegen på hjemmebane i sesongåpningen. Hun forteller om sterke inntrykk etter comebackhelgen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nye rutiner for Johaug: – Vi jobber daglig med antidopingreglementet

BEITOSTØLEN (VG) Therese Johaug (30) kommer tilbake til andre medisinske rutiner på landslaget etter dopingdommen. Landslagssjef Vidar Løfshus innrømmer at de var for dårlige.

Johaug satte konkurrentene på plass på direkten, med to seire på Beitostølen, etter den 18 måneder lange utestengelsen fra idretten.

– Vi er veldig lei oss på hennes vegne alle sammen. Det er en trist sak, sier Løfshus til VG under den nasjonale langrennsåpningen, mens han ser at Johaug distanserer konkurrentene i løypene.

Landslagslegen Fredrik Bendiksen trakk seg da Johaugs positive dopingprøve ble offentliggjort 13. oktober 2016, etter at han forklarte hvordan han hadde gitt Johaug leppekremen Trofodermin som inneholdt et forbudt stoff. I den påfølgende saken ble det blant annet pekt på at kontrakten til utøverne på landslaget var utformet slik at de pliktet å rette seg etter råd og veiledning gitt av det medisinske støttetappartet.

Nå kommer Johaug tilbake til et medisinsk apparat på landslaget der rutiner er endret etter hennes utestengelse. Utøvernes eget ansvar for å unngå å få i seg forbudte stoffer er nå en sentral del i handlingsplanen til landslaget.

– Utøverne er nødt til å sjekke selv. Og vi må hjelpe til der det er behov for det. Vi prøver å lage systemer der vi både gjør det rutinemessig og følger opp de bitene der. Da må vi ha gode systemer, sier medisinsk ansvarlig Øystein Andersen til VG.

Møte med Antidoping Norge

Under sesongåpningen på Beitostølen hadde alle løperne på landslaget et møte med Antidoping Norge. Der gikk de blant annet gjennom hva som forventes av utøverne.

– I møtet går det igjen at utøverne må sjekke selv. Det er de som har det endelige ansvaret. Og i den grad de er i tvil, så må de sjekke med ansvarlig lege, sier Løfshus.

Løfshus peker på at Bahr-rapporten til Olympiatoppen, som omhandlet forskrivning av legemidler til toppidrettsutøvere, viste at det de holdt på med var «innenfor». Men det ble gjort endringer.

– Det har vært en veldig innstramming på rutiner. Vi har valgt å gjøre en del tiltak og det er helt andre rutiner nå, sier Løfshus og peker blant annet på kjøp av medisiner i utlandet, kontroll på medisiner i legekofferten og andre rutiner som er nye for Johaug.

– De var for dårlige?

- Ja, man ser jo det når man får slike type gjennomganger at det alltid behov for innstramming. Det er mye strammere de linjene vi har nå. Det er mye tydeligere ansvar enn det var før, sier Løfshus.

De har nå en sjefslege, Ola Rønsen, i skiforbundet sentralt og en medisinsk ansvarlig på langrenn, som er Øystein Andersen. I tillegg er Remi Andersen lege for junior og rekruttlag. Det skal nå være helsepersonell på alle renn, men ikke lege.

Endret holdning

Da dopingsaken sprakk var Johaug på pressekonferansen helt klar på at hun var uskyldig i saken og at hun hadde rådført seg med legen, slik utøverne på landslaget var pliktig til å gjøre, da hun fikk leppekremen Trofodermin. Tonen er nå blitt en annen. På Beitostølen var hun blant utøverne som møtte Antidoping Norge.

– Vi vet at det er utøvernes ansvar til syvende og sist, men vi jobber veldig mye med det innad i laget og med helseteamet vi har rundt oss, sier Johaug til VG på vei bort fra stadion etter rennhelgen som ga sterke inntrykk.

Hun er tydelig på at hun har tillit til det medisinske apparatet de har med seg på tur, når hun nå er tilbake på landslaget.

– Vi jobber daglig med antidopingreglementet og hele tiden sjekke hver eneste gang vi tar ut noen medisiner, dersom vi skulle trenge det, sier Johaug.

Andersen, medisinsk ansvarlig på landslaget, sier at deres opplegg overfor utøverne inneholder flere deler.

At alle skal gjennom internt opplæringsprogram. Det gjelder både et skriftlig ren utøver-program og at alle skal gjennom et personlig møte med Antidoping Norge der ulike problemstillinger blir drøftet.

At alle skal ha fokus hver dag og hver eneste gang man skriver ut medisiner på at det sjekkes helt slavisk opp mot WADAs dopingliste.

- Jeg tror vi er så tett på løperne som vi kan være, sier Andersen om den generelle medisinske oppfølingen av utøverne.