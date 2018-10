FØRSTE GANG: I boken «Min historie» snakker Petter Northug jr. (32) for første gang om forholdet til Aylar Lie (34), som han hevder startet i Oslo natten etter at han hadde vunnet VM-gull på femmila i 2011. Foto: Hallgeir Vågenes / VG og Heiko Junge / NTB scanpix

Aylar Lie krever at Northug-boken stoppes

Advokat John Christian Elden krever på vegne av Aylar Lie at Petter Northugs bok blir tilbakekalt og endret.

Nå har pokerspilleren, tidligere kjent fra en rekke TV-serier som «Skal vi danse» og «Farmen kjendis» , satt advokat John Christian Elden (51) på saken. Hun forlanger at Pilar Forlag kutter avsnittene om henne fra den nyutgitte biografien .

I et brev til Pilar forlag krever Elden at boken «Min historie», som ble gitt ut denne uken, blir stoppet.

VG har fått innsyn i brevet som er skrevet av advokat Elden, hvor det blant annet står følgende:

« En omtale av en annen persons mest intime og private sfære uten å høre med den omtalte, er på godt norsk hinsides. I juridisk forstand er det en krenkelse av privatlivets fred i tillegg til en god gammeldags injurie», skriver Elden.

« Ved henvendelse til Northug, opplyser han at han ikke har lest boken og ikke går god for hva som står i den. Han opplyser at han ikke vil lese den, at an ikke leser media og ikke vet hvordan han eller boken blir fremstilt», hevder han videre.

I boken «Min historie» snakker Petter Northug jr. (32) for første gang om forholdet til Aylar Lie (34), som han hevder startet i Oslo natten etter at han hadde vunnet VM-gull på femmila i 2011.

– Vi vil ha et avsnitt fjernet eller endret før boka selges da det krenker privatlivets fred og er uriktig. Northug har opplyst at han ikke har lest det, og viser til forlaget. Så vi har bedt dem gjøre jobben sin, sier advokat John Christian Elden til VG.

– Det må du ta direkte med forlaget, skriver Northug-manager Are Sørum Langås i en tekstmelding til VG.

– Overrasket

VG har vært i kontakt med Aylar Lie, som bekrefter saken. Hun ønsker ikke å kommentere ytterligere.

Forlegger Magnus Rønningen i Pilar forlag forteller til VG at han er overrasket over innholdet i brevet.

– Vi er overrasket, da vi hadde dialog med Aylar før boken kom ut. Da var hun positiv til å bidra i forbindelse med en TV2-sending av boka, så vi er litt forvirret over utviklingen, skriver Magnus Rønningen i en epost til VG.

Forlagets plan videre er å etablere en dialog med Aylar.

– Dette er en bok som handler om en unik idrettsutøver og en unik karrière og en unik mental innstilling, derfor ønsker vi å etablere en dialog med Aylar og løse dette før nye opplag går i trykken.



Damebetroelser

I «Min historie» forteller Northug at han etter kjendistilværelsen druknet i så mange dametilbud at «ingenting ble spennende lenger» . Han hadde levd i en toppidrettsboble så lenge at han nærmest hadde utviklet en form for sosial angst, som til og med hadde gjort det ukomfortabelt å møte kompiser.

Dette forandret seg etter den enorme suksessen på hjemmebane under VM i Kollen for syv år siden.

Flere bokfeider

Det er under to uker siden en annen bok-krangel fikk spalteplass i mediene, deriblant VG. Blogger Anniken Jørgensen (22) utleverte en ekskjæreste og en rekke bekjentskaper i «Bare en natt til» . Ekskjærestens venn, Simen Auke (27) – kjent fra musikkduoen Broiler – reagerte sterkt på å være omtalt uten sin tillatelse.

Like før de skulle møte i retten , ble partene enige om å inngå et forlik.

