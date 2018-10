HJEM: Petter Northug forlater den italienske høyden etter sykdom. Her fra pressetreff nylig i Molde. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Ekspert etter mer Northug-trøbbel: – Nekter å avskrive ham

LANGRENN 2018-10-26T11:06:41Z

Petter Northug må reise hjem fra høydesamling i likhet med Therese Johaug, Emil Iversen og Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Tross mer sykdom for Northug, mister ikke Torgeir Bjørn håpet.

Publisert: 26.10.18 13:06 Oppdatert: 26.10.18 13:34

– Det har blitt en sport i å avskrive Petter. Jeg nekter å avskrive ham før han har lagt skiene på hylla. Han er en så spesiell utøver. På sprint tror jeg fortsatt han kan være med, og han har muligheter i fellesstart med den riktige utviklingen i løpet. Spurten hans er der ennå, mener Bjørn, NRKs langrennsekspert.

Ifølge landslagssjef Vidar Løfshus er planen til Northug nå å trene på snø i Norge før sesongstart. Deretter skal han til høyden i desember. Så er spørsmålet om han skal gå Tour de Ski.

Under treningstur med far John i Spania ble Northug syk i sommer. Siden har han mistet flere samlinger med landslaget og han måtte droppe høydetrening på sensommeren. I september var han igjen med på samling i Molde.

Tidlig på høydeoppholdet i Val Senales ble Northug syk og måtte isoleres. Det skapte reaksjoner da han ble flyttet til hotellet hvor Russlands utøvere var.

Den bokaktuelle 32-åringen er tilbake i trening, men reiser hjem.

– Det er ikke gunstig og etter planen. Nå er det ikke plass til noe mer høydetrening i kalenderen. Utenom Petter og Therese som planlegger høydeopphold i forbindelse med verdenscup-helgen i Davos 15–16. desember, forteller Vidar Løfshus.

Trening i Trøndelag fremover

Far John Northug har uttalt til Adresseavisen at sykdommen kan slå positivt ut. Tidligere har Northug trent for hardt i høyden.

– Det kan bidra til at han trener på et riktigere nivå totalt sett under samlingen, og dermed sikre nok overskudd til å respondere på høydetreningen. Petter lå syk nesten hele høydesamlingen på samme hotell før Falun-VM, sa Northug senior.

– Det er en måte å se det på. Nå nærmer snøen seg i Trøndelag, så det er bare å komme seg ut på ski og i jevn trening. Han trenger å bruke tiden godt fremover, mener Løfshus.

Selv har Northug tvilt på om han kan komme tilbake:

Tour de Ski

NRKs ekspert Torgeir Bjørn mener det eneste fornuftige var å ta de syke løperne ned til lavlandet igjen.

– Det varierer hvilke utslag dette gir. For Therese som har trent bunnsolid har det nok ingenting å si. For Petter er det en verre situasjon da han har trent veldig ujevn. Tidvis meget bra, men med mange hull i treningsfundamentet. Han er den som har størst behov for å få trent, sier Bjørn.

– Northug sier selv at han ikke vil gå fort på distanse før jul. Han må nok gå i Tour de Ski for å kvalifisere seg til VM-troppen og kunne være i stand til å komme i medaljeslag, fortsetter Bjørn.

Sesongstarten i verdenscupen går 24. november.

Løfshus sier han er fornøyd med treningen til de fleste, utenom Northug og Niklas Dyrhaug som ikke har hatt en oppkjøring på skinner.

I sommer viste Northug form da han spurtet til seier og feiret med «dab»: