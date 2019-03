Alsgaard forbløffet over gruppen bak Holund: – Han fikk det gratis

SEEFELD (VG) Hans Christer Holund gikk 29 kilometer alene til femmilsgullet. Først den siste milen prøvde noen å hente han inn.

– Han fikk det gratis. De bak var fryktelig passive i 15–20 kilometer, mener Thomas Alsgaard, tidligere skikonge i VGs studio.

De to første milene av femmila gikk sakte med samlet felt - før Holund fikk en luke.

– Han stakk jo ikke avgårde. Han ble bare sluppet. Det er utrolig, sier Alsgaard.

Luken vokste til nesten halvannet minutt på det meste, og Lyn-utøveren vant med god margin. Hans første individuelle seier mot verdenseliten.

– De synes Holund fortjener gullet. Her kunne jo Sergej Ustjugov holdt med også. Det er ikke som sykkel hvor du kan spise inn. Ett minutt på 16 kilometer er ikke så lett, sa Alsgaard etter 34 kilometer.

Først da en drøy mil gjensto prøvde Aleksandr Bolsjunov å kjøre inn Holund. Russeren droppet det siste skibytte og tok automatisk inn av minuttet han var bak. På det nærmeste var Bolsjunov 22 sekunder bak, men han kom aldri opp.

ROLIG: Gruppen bak Hans Christer Holund, her med Andrej Melnitsjenko, i tet gikk rolig i lange perioder. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

De norske i gruppen bak, Martin Johnsrud Sundby, Sjur Røthe og Simen Hegstad Krüger, tok et bevisst valg med å ikke sette fart for og hente inn Holund.

– Vi slipper han og Holund bare bestemmer seg. Det er hans måte å gjøre det på. Det er fantastisk at han holder dette, sier Sundby til NRK.

Verdensmesteren fra 15-kilometeren synes det var rart de andre nasjonene ikke prøvde å angripe Holund tidligere.

– Jeg håpet vi kunne slippe han så mye som mulig og bremse feltet så lenge at det går inn for Holund. Det er så merkelig at ingen går inn luken. Det er umulig for meg å forstå. Et utrolig scenario, sier Sundby.

Saken oppdateres.