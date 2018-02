HYLLEST: Lyn Ski hyllet OL-heltene Simen Hegstad Krüger (t.v.) og Hans Christer Holund med dette bildet på Instagram. Bildet spiller på stikket duoen fikk av Petter Northug tidligere i sesongen. Foto: Bjørn S. Delebekk/Lyn Ski senior

OL-heltenes klubb med Northug-stikk på Instagram: – Greit å ha litt humor

Publisert: 11.02.18 22:14

Tidligere i sesongen harselerte Petter Northug med Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund. Etter OL-gull og bronse slo Lyn Ski tilbake.

På Instagram-profilen til Lyn skis seniorgruppe ble det lagt ut et bilde av de to OL-heltene sittende på hver sin «Segway» med teksten «#mesterskapsløpere» og «X-faktor».

– Vi brukte bildet også før verdenscuprennet i Rjuka i november. Så kom det en ny versjon etter OL-medaljene i dag, sier Vegard Vinje, utøver og lagssjef for Lyn Ski langløp.

– Deilig nå da

For det er ingen tvil om at bildet er et lite stikk til Petter Northug . Hvis vi skrur klokken tilbake til november i fjor ble trønderen vraket til verdenscuprennene i Rjuka, til fordel for utøvere som Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund. Da svarte Northug med en Instagram-melding som virkelig skapte overskrifte r:

– Det er greit å ha litt humor på sånne ting. Vi vil ikke angripe Northug, men det er jo deilig nå da, vi har hatt troen på dem hele veien, sier Vinje til VG, og legger til:

– Bildet på Segwayen har Northug brukt før da han skulle fortelle om egen form. Vi brukte det også da guttene skulle til Rjuka og det stormet som verst. Det var viktig å støtte dem. Hans Christer og Simen godkjente det og synes det var morsomt den gangen.

– Harmløs måte

– Dette har vært en fin dag for Lyn?

– Utrolig stort! Da Simen falt i starten var jeg skeptisk, men vi var nok mange som satt med en tåre i øyekroken da de gikk i mål. Vi har feiret med tur i Nordmarka i dag, da var det gøy å gå med Lyn-klær. Mange stoppet oss og gratulerte med gullet, svarer Vinje, som kjenner Hegstad Krüger og Holund godt.

– Hva synes de egentlig om bildet Northug la ut før Rjuka?

– De tok det nok humoristisk. Dette er jo en harmløs måte å sende noen stikk til hverandre på.

– Og hva tror du Northug sier i dag etter at Hegstad Krüger og Holund tok medaljer?

– Haha. Jeg tror nok han ville vært i OL selv, men ser vel også at han kanskje ikke bør sparke slik i siden til lagkamerater. Han har jo ikke bevist noe på ett år, samtidig håper jeg at Northug kommer tilbake i godt, gammelt slag, avslutter Vinje.

