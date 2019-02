DOPINGTATT: Bernhard Kohl feiret å ha vunnet klatretrøyen i Paris etter Tour de France 2008. Senere samme år ble han tatt for doping. Foto: LAURENT REBOURS / AP

Dopingtatt syklist advarte mot arrestert ski-lege for 11 år siden

Allerede i 2008 pekte sykkelrytteren Bernhard Kohl (37) på Mark Schmidt som en av sine egne dopinghjelpere. Først i går ble den tyske legen arrestert - midt under VM på ski.

Publisert: 28.02.19 08:59







Dermed gikk det 11 år fra Kohl varslet, og til Schmidt ble stoppet.

Legen er én av ni personer som skal ha blitt arrestert i Østerrike og Tyskland i går. Fem av disse er utøvere under ski-VM i Seefeld.

En av to arresterte leger omtales som «Mark S.» i politiets pressemelding. Det er denne personen som skal være Mark Schmidt, mangeårig lege i sykkellag som Gerolsteiner.

Det tyske laget var i sentrum av en enorm dopingskandale i 2008, da både Bernhard Kohl og Stefan Schumacher ble avslørt for juks med EPO-varianten CERA under Tour de France.

Kohl hadde blitt nummer tre sammenlagt og vunnet klatretrøya, men la raskt kortene på bordet da han ble avslørt noen måneder etter rittet. Østerrikeren navnga deretter Mark Schmidt som legen som hadde hjulpet til med dopingbruken.

– Jeg spurte Schmidt hvor vi burde gjennomføre blodoverføringen på best mulig måte. Mark tilbød seg å gjøre det på rommet sitt, sa Kohl til den østerrikske avisen Kurier for ti år siden.

Slik så det ut ved starten på 15-kilometeren i går:

Schmidt, som hoppet over til det italienske laget Milram da Gerolsteiner kollapset etter skandalen, nektet gjennom sin egen far for å ha spilt en rolle i Kohls dopingmisbruk.

VG var i går kveld i kontakt med tidligere Kohl-kollega Stefan Schumacher, som også ble dopingtatt sommeren 2008. Han sier at han ikke «jobbet» med Schmidt og derfor ikke har førstehånds opplysninger om legen.

– Jeg vet bare at han gjorde saker og ting med andre ryttere. Jeg er likevel sjokkert i dag, siden det som skjedde i 2008 traff oss med voldsom kraft. Jeg kan ikke forestille meg at noen som var involvert i en katastrofe som vi opplevde den gangen ville komme tilbake og gjøre de samme greiene på nytt, skriver Schumacher i en SMS til VG.

– Hvorfor risikere så mye for dritt som det der når du er en lege? tilføyer tyskeren spørrende.

Johan Kaggestad befinner seg for tiden i Frankrike, akkurat som han gjorde sommeren 2008, da Kohl og Schumacher ble dopingtatt.

Det året jobbet han som vanlig som ekspertkommentator for TV 2 under Tour de France.

Kaggestad omtaler Østerrike som en versting hva gjelder doping. Og han reagerer på at det gikk 11 år fra Kohl navnga Schmidt, til den tyske legen angivelig skal være arrestert ifølge medier i sitt eget hjemland.

– Det er håpløst. Utøverne får gjerne straff som fortjent, men i bakgrunnen lurer det personer som tjener store penger på å ta en andel av lønnen til de som vinner. Bakmennene går stort sett fri, sier Kaggestad til VG.

Antidoping Norge understreker at det har kommet viktige lovendringer siden 2008, da Kohl sa fra.

– Det har vært et stadig større fokus på det å ta bakmenn de siste årene. Endringen i Wada-koden i 2015 sikrer en større mulighet til å gjøre dette enn hva tilfellet har vært tidligere, sier kommunikasjonsleder Halvor Byfuglien.

I motsetning til tidligere, så publiserer Verdens antidopingbyrå (Wada) i dag lister over leger som er utestengt for doping.

– Det er grunn til å gi honnør til politiet, som slo til på nytt i dag. Vi kjenner jo ikke til om den aktuelle legen har lagt til rette for dopingbruk i hele denne perioden, men om det er tilfelle, så er det selvsagt ikke bra. Samspillet mellom antidopingmyndigheter og politi har blitt sterkere de siste årene, noe også dagens aksjon er et tegn på, sier Byfuglien.

Dopingbruk er kriminalisert i Østerrike og personene som ble arrestert i går må slåss mot en øvre strafferamme på ti års fengsel.

Den østerrikske storavisen Kronen Zeitung melder at Dominik Baldauf og Max Hauke skal være de to av de pågrepne. De ble sammen nummer seks på lagsprinten søndag.

Det er flere løpere som sto på startlisten til gårsdagens 15 kilometer, uten å starte. Disse er Andreas Veerpalu og Karel Tammjarv fra Estland, samt kasakhstaneren Aleksej Poltoranin.