BLANT FAVORITTENE: Kristine Stavås Skistad tester VM-løypa under solskinnet i Seefeld tirsdag. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Stavås Skistad tror Nilsson frykter henne i VM-sprinten

SEEFELD/OSLO (VG) Kristine Stavås Skistad (20) tror hun kan ta gull på torsdagens VM-sprint, og hun tror svenskenes Stina Nilsson frykter henne i avslutningen.

Publisert: 20.02.19 13:00







– Hvis alt klaffer, tror jeg det (at jeg kan bli verdensmester). Men det skal jo mye til for at ingen av de andre løperne setter stor fart fra start, svarer Stavås Skistad på onsdagens pressekonferanse i Seefeld.

Hun tror en av sprintfavorittene Stina Nilsson frykter avslutningen hennes.

– Hun vil nok kvitte seg med meg før det, sier Stavås Skistad.

På spørsmål om hun frykter Stina Nilsson, sier Stavås Skistad:

– Hun er såpass erfaren, og er en større favoritt enn meg. Jeg vet hun er god. Men jeg vet ikke om hun er redd.

Regjerende verdensmester Maiken Caspersen Falla mener det er flere pallkandidater enn noen gang, og fikk spørsmål om hun frykter taktikeren Stavås Skistad.

– Jeg har gått mot henne og vet hvordan hun liker å legg opp løpet. Jeg liker å ha litt høyere fart. Jeg må legge opp løpet etter mine styrker, så må hun legge opp løpet etter sine styrker, sier Falla.

– Om jeg kan få et lite outsider-stempel, er det bare fint for meg, sier hun.

Vidar Løfshus har til NRK uttalt at han har fått litt nok av trykket og forventningene rundt Kristine Stavås Skistad, og sprinttrener Ole Morten Iversen forstår sin kollega.

– Kristine er her for å lære, og jeg synes hun svarer godt for seg. Dette mesterskapet er nok litt tidlig for Kristine. Jeg forstår at Vidar sier det, og synes det er klokt sagt av ham, sier Iversen.

– Jeg synes hun er tydelig på å ta ned forventingen, men vi setter pris på unge, offensive jenter som går fort på ski, tillegger han.

Lotta Udnes Weng, Tiril Udnes Weng og Mari Eide er de andre jentene på Norges sprintlag.