Politiet til VG: Dopingmistenkt tatt med nål i armen

INNSBRUCK/OSLO (VG) En av de fem arresterte VM-utøverne ble tatt på fersk gjerning, med nål i armen. Og politiet utelukker ikke flere pågripelser etter den omfattende razziaen.

Publisert: 27.02.19 15:12 Oppdatert: 27.02.19 16:03







– En av de pågrepne idrettsutøverne ble tatt på fersk gjerning, idet han var i ferd med å gjennomføre såkalt bloddoping med nål i armen, bekrefter etterforskningsleder Dieter Csefan ved politiet i Østerrike overfor VG under en pressekonferanse i Innsbruck.

Etterforskningsleder Dieter Csefan forteller til VG her i Innsbruck at de har overvåket det han betegner som en organisert kriminell gruppe under hele VM. Og de har sett de fem arresterte utøverne gå til legene både før og etter renn.

– Visste dere at dere kom til å ta ham på fersken?

– Ja. Vi hadde overvåket utøverne døgnet rundt og visste at de hadde møtt de mistenkte legene, sier Csefan videre, stadig til VG.

Den østerrikske storavisen Kronen Zeitung melder at Dominik Baldauf og Max Hauke skal være de to av de pågrepne. Andreas Veerpalu og Karel Tammjarv droppet å stille til start for Estland på dagens 15 kilometer med intervallstart grunnet mistankene, skriver avisen Ohtuleht.

I tillegg er en kasakhstansk utøver pågrepet. Aleksej Poltoranin skulle starte dagens 15 kilometer, som Martin Johnsrud Sundby vant, men møtte ikke opp til start. Politiet utelukker ikke at det kan bli flere pågripelser.

– Vi er sikre på at det er verdensomspennende organisert kriminalitet som står bak, og at det har pågått i mer enn fem år, sier Csefan på spørsmål fra VG.

Statsadvokat Hansjörg Mayr fortalte på pressekonferanse at dagens razzia ble satt i gang etter en lengre tids overvåkning av de mistenkte.

– Vi ønsket å se hvilke idrettsutøvere som lot seg behandle av de mistenkte legene, sier Mayr.

Den ene av legen er av den anerkjente tyske avisen Süddeutsche Zeitung identifisert som Mark Schmidt, og også en med-sammensvoren skal ha blitt pågrepet.

– Vi fikk informasjon om at sjefen for den organiserte kriminalitet-gruppen (som de ikke identifiserer ved navn) skulle komme hit til Seefeld og møte utøvere her. Derfor besluttet vi å slå til nå, sier Csefan til VG.

Politiet kommer ikke til å avsløre navnene på de pågrepne, kun nasjonalitetene. De pågrepne kan sitte i varetekt i maksimalt 48 timer før påtalemyndigheten må ta en beslutning på om bevisgrunnlaget er sterkt nok til å begjære lengre varetektsfengsling, ifølge statsadvokaten.

– Jeg vil ikke gå inn i spekulasjoner. Jeg vet ikke navn og hvilke personer det er snakk om, men det er viktig å være klar på at det er en dopingsak på nåværende tidspunkt, sier FIS-topp Jürg Capol til VG, som sier det er «dumt» at dagens store sak handler om doping, at den eneste taper er sporten selv.