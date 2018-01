Klæbo var skeptisk og usikker før NM-gullet

Publisert: 11.01.18 14:03

LANGRENN 2018-01-11T13:03:37Z

HAMAR/OSLO (VG) Johannes Høsflot Klæbo (21) hadde få problemer med ta sitt andre strake NM-gull i sprint.

Trønderen eksploderte i den aller første bakken og gjorde i realiteten finalen til en kamp om andre- og tredjeplassen. Byåsen-løperen gled over målstreken i ensom majestet.

Skeptisk og usikker

Norges aller største OL-håp innrømmer at det var godt å konkurrere igjen. Sist gang han møtte ordentlig motstand i et skirenn var under verdenscuphelgen i Toblach i midten av desember.

Den lange periode med omtrent bare trening gjorde ham litt usikker før NM-sprinten lørdag.

– Det ble jo en kjempedag. Men jeg var litt skeptisk før start. Jeg har vært borte såpass lenge at man ikke vet hvor man står. Når man får svar allerede på prologen, da går det på autopilot de siste tre dragene, sier han til VG.

– Du var rett og slett usikker?

– Ja, det er litt rart. Man må komme inn i rutinene. I en måned har jeg gått i «dvalemodus». Derfor er det viktig å få piffe opp kroppen igjen og det er artig at det går så bra, sier Klæbo.

Fakta NM-resultater klassisk sprint 1) Johannes Høsflot Klæbo, Byåsen, 2) Eirik Brandsdal, Kjelsås, 3) Fredrik Riseth, Byåsen, 4) Mattis Stenshagen, Follebu, 5) Sondre Turvoll Fossli, Hokksund, 6) Kasper Stadaas, Heming (deplassert)

Rett til Tyskland

Med NM-gullet i boks reiser Klæbo nå rett til Tyskland. Allerede fredag går flyet i retning Dresden. Der skal han forsøke å nærme seg den gule verdenscuptrøya som Martin Johnsrud Sundby for øyeblikket innehar.

– Verdenscup sammenlagt får man ta en vurdering på når OL er ferdig. Først og fremst er det OL som er viktigst, sier Klæbo.

– Hvor viktig er det å slå Sundby?

– Å vinne verdenscupen sammenlagt hadde vært artig å få til. Men jeg skal ikke legge meg ned å sutre hvis jeg ikke klarer det hvis jeg klarer å gå fort i OL. Det er det som er målet først, så skal jeg klare å skru på etter OL, hvis det er det som må til, sier 21-åringen.

Stigende form for Brandsdal

Eirik Brandsdal ble nummer to, foran Fredrik Riseth på tredjeplass. Kasper Stadaas gikk i mål som nummer tre, men ble senere disket av juryen.

Brandsdal la med sitt resultat inn en solid OL-søknad med en sterk annenplass i NM, kun en uke etter at han vant et annet uttaksrenn i Piteå.

– Det var bra og moro. Det var en veldig bra dag for min del. Kroppen responderte bra, sier Kjelsås-gutten til VG.

– Jeg gjør en del bra valg og noen mindre gode. Det ender relativt godt. Jeg var sjanseløs på Johannes. Det må jeg bare inrømme. Jeg må tørre å være tøffere i finalen og skulle gitt det en bedre sjanse, sier Brandsdal om duellen med gullvinner Klæbo.