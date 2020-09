GAUSTABLIKK: Martin Johnsrud Sundby fotografert ved avslutningen av innspillingen av «Landskampen». Foto: Terje Bringedal

Martin Johnsrud Sundby på sykehus under «Landskampen»: – Semi-panikk

GAUSTABLIKK (VG) «Landskampen»-deltakerne forteller om harde tak under innspillingen ved Gaustadtoppen. Martin Johnsrud Sundby (35) endte på sykehus.

Det er i fredagens episode vi får se skihelten forsvinne ut og ende på sykehus, fordi han har infeksjon i beinet og dessuten feber. Han ble borte to dager av innspillingen.

– Her ligger jeg. Ting gikk litt radig i går, plutselig var jeg på Rjukan sykehus, forteller Sundby i en video til resten av laget - Marit Bjørgen, Ingrid Landmark Tandrevold og Tarjei Bø, i fredagens program.

– Plutselig var hele beinet rødt, og jeg hadde fått feber. Det var semi-panikk. Behandlingen hadde ikke funket.

Til VG sa Martin Johnsrud Sundby da vi traff ham rett ved avslutningen av innspillingen av programserien:

– Det var tøffe konkurranser. Kropp og hode trenger av og til slike utfordringer, som setter krav til andre nervebaner enn det vi er van til . Vi hva jo alltid hva vi skal gjøre. Plutselig blir vi utfordret på andre fysiske øvelser enn det vi er vant til.

Det svenske laget i «Landskampen» består av Anna Haag, Frida Karlsson, Emil Jönsson og Teodor Peterson.

– Jeg er enig med Martin. Her er det helt andre øvelser enn det vi er vant til, og vi vet ikke hvem av oss som er best til dem, sier Anna Haag til VG.

– Selv om dette ikke er de 10 dagene jeg kommer til å trene mest, så gir det inspirasjon til å gjøre jobben ellers. Jeg var ikke redd for at det skulle bli for lite trening, og det har det heller ikke blitt, sier Martin Johnsrud Sundby, som ikke har vært med på den type programmer siden innspillingen av TV 2s «Best av de beste» i 2013.

– For meg har denne sommeren vært før og etter «Landskampen». Jeg kom tidlig i gang med treningen, og kunne med god samvittighet delta her. Det er på det øverste av hva jeg har gjort i denne perioden noen gang. For meg som har hatt en møkka-sesong bak meg, er det selvfølgelig veldig hyggelig.

– Men jeg blir kjempegiret, og dermed handler det om å balansere det hele. Det er lett å bli revet med av motivasjonen. Men som trebarnsfar har jeg uansett mer enn nok jern i ilden.

Han og kona Marieke Heggeland (35) fikk sønn nummer tre natt til 1. juni. Markus og Max er stolte storebrødre til Magnus.

– Jeg må innrømme at kona tar nattejobben. Jeg har til og med et eget soverom som jeg kan «rømme» til om det trengs, forteller Sundby.

Publisert: 25.09.20 kl. 07:50

